¿Quieres pensión vitalicia en el IMSS? Estas son las semanas que debes cotizar

A partir de 2025, el IMSS exigirá a los trabajadores un mínimo de 850 semanas cotizadas para acceder a la pensión vitalicia, también conocida como Renta Vitalicia, bajo el Régimen 97. Esta modalidad garantiza pagos mensuales de por vida una vez que el trabajador se retira, y aunque es el IMSS quien determina si se otorga, el pago lo realiza una aseguradora.

“La pensión vitalicia IMSS es un beneficio que se otorga a trabajadores que han cotizado bajo las reglas de la Ley del Seguro Social de 1997”, señala el Instituto.

Este contrato entre trabajador y aseguradora incluye un Seguro de Sobrevivencia, lo que significa que, si el titular fallece, sus beneficiarios seguirán recibiendo el dinero.

Hay que tener un mínimo de 850 semanas cotizadas para acceder a la pensión vitalicia / FREEPIK|

¿Qué ventajas tiene este modelo de pensión?

La Renta Vitalicia ofrece pagos mensuales garantizados de por vida, estabilidad económica a futuro y respaldo para los familiares del pensionado. Además, las aseguradoras están supervisadas para garantizar el cumplimiento del contrato.

¿Cuántas semanas necesitas para 2025?

El número de semanas requeridas ha ido aumentando progresivamente. A partir del próximo año, se necesitarán mínimo:

850 semanas en 2025 (más de 16 años cotizados)

875 en 2026

900 en 2027

925 en 2028

950 en 2029

975 en 2030

1,000 semanas en 2031

¿Y la edad? Aquí también hay reglas

Pensión por Cesantía : entre 60 y 64 años

Pensión por Vejez: 65 años o más

Si cumples con la edad y las semanas cotizadas, puedes iniciar tu trámite.

Hasta los 65 años podrás reclamar tu pensión si cotizaste todas tus semanas / FREEPIK|

Estos son los documentos que necesitas

Para pedir la pensión vitalicia ante el IMSS, prepara lo siguiente:

Identificación oficial vigente

Estado de cuenta de tu Afore

Estado de cuenta bancario con CLABE

Resolución o negativa de pensión del IMSS

Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

¿Cómo se hace el trámite?

Acude a la Subdelegación del IMSS con tu Solicitud de Pensión. El IMSS te entregará el Documento de Oferta con las aseguradoras. Elige la aseguradora que prefieras. Espera la resolución. Acude a la aseguradora para iniciar tus pagos.

Si tienes recursos en el SAR 92, debes retirarlos desde tu Afore antes de que empiecen los pagos.

El IMSS será quien diga si te otorgan tu pensión vitalicia / FREEPIK|

