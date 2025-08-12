Cazzu confirma reunión con Belinda: ¿hablarán de Nodal?

En plena gira promocional de su primer libro 'Perreo, una revolución', la cantante argentina Cazzu no solo sorprendió a sus fans con su cercanía y honestidad, sino que también dejó claro que su paso por México trae mucho de qué hablar… incluyendo una cita inesperada: con Belinda, la ex de su ex, Christian Nodal.

Durante su arribo a la Ciudad de México, la llamada Nena Trampa fue abordada por reporteros, quienes le preguntaron por su hija Inti, fruto de su relación con el intérprete de Botella tras botella. Lejos de evadir el tema, respondió con naturalidad y habló incluso de la manutención de su hija. Pero lo que nadie esperaba era que confirmara una reunión con su colega: “La voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono. Ya lo saben”.

¿Cazzu y Belinda frente a frente?

El anuncio fue suficiente para disparar los rumores. Para algunos, se trata simplemente de una coincidencia artística entre dos mujeres influyentes; para otros, un momento cargado de simbolismo por su historia en común con Nodal. La argentina, sin embargo, se mostró tranquila y elogiosa hacia Belinda, a quien reconoció como una figura importante del pop mexicano.

Lo curioso es que esta admiración no es nueva ni unilateral. En junio, Belinda ya había hablado bien de Cazzu tras sus presentaciones en el Auditorio Nacional: “Me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor, porque se lo merece”.

Ambas artistas, pese a venir de géneros distintos, tienen algo en común: han sabido mantenerse vigentes, con estilo propio, y sin miedo a la reinvención.

¿Viene una colaboración?

La pregunta está en el aire. Si bien no hay confirmación oficial, las redes ya comenzaron a especular sobre una posible colaboración musical. En una industria que históricamente ha enfrentado a las mujeres, una alianza entre Belinda y Cazzu sería un golpe de autoridad, sororidad y madurez artística.

No sería la primera vez que el trap y el pop se cruzan, pero pocas veces un encuentro ha generado tanta expectativa por el contexto emocional que lo rodea. Pues cabe recordar, que ambas tienen en común haber tenido una relación con el compositor de regional mexicano.

