¿Cazzu demandará a Christian Nodal por pensión alimenticia? Esto respondió

La cantante argentina Cazzu reveló su postura sobre la pensión alimenticia que Christian Nodal deposita para su hija, Inti, asegurando que no es acorde a las necesidades reales, aunque descartó emprender acciones legales.

A su llegada a la Ciudad de México, donde presentará su libro Perreo, la artista declaró: “no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

La cantante argentina Cazzu reveló su postura sobre la pensión alimenticia que Christian Nodal deposita para su hija, Inti. / IG |

Sobre la posibilidad de llevar el tema a tribunales, Cazzu respondió: “Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad… en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino”.

La intérprete de Nena Trampa afirmó que, a diferencia de muchas madres solteras, tiene la capacidad de mantener a su hija sin depender totalmente del apoyo económico de Nodal: “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de trabajar y mantenerme. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Sobre la posibilidad de llevar el tema a tribunales, Cazzu respondió que no. / iG |YouTube video player

Respecto a la relación del cantante con su hija, la argentina fue breve: “Creo que esas son preguntas que, sobre todo, son para él, pero… lo que ven es lo que hay”.

Finalmente, aseguró que mantiene una relación cordial con la familia paterna de Inti: “Su familia, para mí, la llevo en mi corazón, les guardo profundo respeto, los quiero muchísimo, cruzamos mensajes, cruzamos fotitos”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Natanael Cano golpea a su DJ y lanza su equipo al piso durante presentación en el Baja Beach Fest 2025