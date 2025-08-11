Sheinbaum promete apoyo a familias afectadas por inundaciones en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que las intensas lluvias registradas el domingo 10 de agosto provocaron severas inundaciones en distintas zonas de la capital, principalmente en el Centro Histórico.

“Ayer fue una lluvia muy fuerte en la Ciudad de México, increíblemente donde más llovió fue en el centro, aquí en el Zócalo, de acuerdo con lo que nos comentó la coordinación de Protección Civil y Clara Brugada, la jefa de Gobierno, alrededor de 81 milímetros, tan solo en el centro”, declaró durante su conferencia matutina.

La mandataria confirmó que las intensas lluvias registradas el domingo 10 de agosto provocaron severas inundaciones.

La mandataria explicó que, aunque la capital cuenta con una amplia infraestructura hidráulica como el drenaje profundo, el Gran Canal del Desagüe, plantas de bombeo y el Túnel Emisor Oriente, la magnitud y persistencia de la lluvia sobrepasaron la capacidad de respuesta del sistema. “Cuando hay lluvias pronunciadas durante tanto tiempo y tan intensas, es difícil que el sistema de desahogo pluvial pueda funcionar en el instante con tanta eficiencia”, señaló.

Sheinbaum anunció que el gobierno federal otorgará apoyos directos a las familias que sufrieron afectaciones en sus hogares y bienes. Asimismo, destacó las labores de limpieza de barrancas en las zonas poniente y sur de la ciudad, realizadas por el gobierno capitalino, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos de futuras inundaciones.

El episodio del domingo se suma a una serie de precipitaciones continuas que han impactado a la Ciudad de México en los últimos días, incrementando la presión sobre la red de drenaje y evidenciando la necesidad de reforzar medidas de prevención en áreas vulnerables.

Asimismo, destacó las labores de limpieza de barrancas en las zonas poniente y sur de la ciudad.

