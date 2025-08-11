¿Quién fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos?

Finalmente se ha dado a conocer el segundo eliminado de La Casa de los Famosos, el público decidió que Adrián Di Monte fuera integrante con el máximo de votos sobre Mar Contreras, Alexis Ayala y Priscila Valverde.

El actor fue nominado durante la semana por Facundo, Elaine Haro y Dalílah . Mientras tanto Dalílah Polanco quien se encontraba nominada en un principio terminó por salvarse con antelación tras quitarle la salvación a Ninel Conde.

Adrián Di Monte l CAPTURA

Así fue el anuncio

Galilea Montijo dio a conocer el anuncio: “Nominados ya estoy de regreso, llegó el momento, les pido que pasen al jardín. Adrián, Priscila, uno por uno subirán a la silla giratoria…Ahora sí llegó el momento…”.

“Por decisión del público el habitante que abandona La Casa de los famosos México en esta segunda semana eres tú, quién se va eres tú Adrian Di Monte”, el actor se despidió entre lágrimas después de la noticia.

La Casa de los Famosos l CAPTURA

Adrián Di Monte se despide

Tras la eliminación Adrián Di Monte se despidió: “Los quiero muchísimo, gracias por todo el cariño a todos, a todos. Facundo, te quiero, síguela rompiendo y el villano; Ninel, son hermosos en su papel”.

“Todo el Cuarto Noche, querido Alexis, Aarón, Guana, mi Abelito, mi Aldo, mi Mar, échenle muchas ganas. Guana, jueguen y diviértanse, los amo”, mencionó el actor.

Segundo eliminado l X:MasFarandulaOf

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PARA CHIVAS NO VALE? AFICIONADOS DE GUADALAJARA COMPARAN JUGADAS POLÉMICAS ANTE LEÓN Y SANTOS