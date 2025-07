Alexis Ayala, confirmado como cuarto habitante de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México confirmó a su cuarto habitante para la tercera temporada: se trata de Alexis Ayala, el reconocido villano de telenovelas, quien a sus 59 años probará suerte por primera vez en este tipo de realities.

El actor de 59 años fue el cuarto participante confirmado/X: @LaCasaFamososMx|

El conductor Facundo, la actriz Olivia Collins y el influencer Aarón Mercury fueron los primeros tres habitantes confirmados del reality show transmitido por Televisa, el cual se estrenará el próximo 27 de julio.

“Cuando alguien me cae mal o siento que me mintió, ni siquiera lo voy a voltear a ver o la voy a voltear a ver”, comentó el villano de telenovelas en su presentación, agregando que no tolerará “las faltas de respeto” de nadie.

Olivia Collins y Facundo son otros de los habitantes ya confirmados/X: @LaCasaFamososMx|

¿Quién es Alexis Ayala?

Alexis Ayala es un actor y productor mexicano de televisión, cine y teatro, reconocido por su amplia trayectoria en telenovelas y melodramas producidos principalmente por Televisa. Su nombre real es David Alexis Ayala Padró y nació el 9 de agosto de 1965 en San Francisco, California, Estados Unidos, aunque creció y se formó profesionalmente en México.

Alexis Ayala nació en Estados Unidos, pero creció en México y es egresado del CEA de Televisa/IG: @alexisayala|

Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y debutó en la televisión en los años 80. A lo largo de su carrera ha interpretado tanto papeles protagónicos como antagónicos en telenovelas como:

Lo que la vida me robó





Amores verdaderos





La madrastra





El privilegio de amar





Si nos dejan





También ha participado en programas de entretenimiento, obras teatrales y ha incursionado como productor. De hecho, junto a Sergio Mayer, fue creador del concepto Sólo Para Mujeres, show que a finales de los 90 e inicios de los 2000 marcó una época en México.

