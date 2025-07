La Casa de los Famosos: Filtran primeras imágenes de cómo será el interior

La tercera temporada de La Casa de los Famosos comenzará a finales de este mes de julio y, mientras se revelan quiénes serán los nuevos habitantes, ya se filtraron las primeras imágenes del interior de la casa, la cual tendrá importantes modificaciones en comparación con los años pasados.

Alexis Ayala es el cuarto habitante confirmado para esta temporada/X: @LaCasaFamososMx|

Facundo, Olivia Collins, Aarón Mercury y Alexis Ayala son los cuatro primeros famosos confirmados para la edición 2025 de este reality show transmitido por Televisa, del cual se tiene mucha expectativa luego de que el año pasado se convirtió en un hito al alcanzar 19.4 mil millones de views en redes sociales (259 % más que la temporada de 2023), además de contabilizar 213 millones de votos digitales y 5.5 millones de espectadores, sólo en el programa de la Gran Final.

¿Cómo será la nueva Casa de los Famosos?

Fue el influencer Pablo Chagra, quien fungió como conductor de contenido digital en las dos primeras temporadas, el que reveló las primeras imágenes de las nuevas instalaciones de La Casa de los Famosos, destacando un cambio importante en comparación con los años anteriores.

Así lucía el patio de la casa durante la segunda temporada/X |

“Me llegaron, me las mandaron y me impactaron. Me urge que ya veamos a todos los participantes compartiendo en estos espacios, porque se ve que el lugar está quedando increíble, especial, muy bien hecho”, mencionó el influencer en su video, donde se aprecian algunas fotos de la nueva casa.

Entre los cambios destaca la gama de colores que se utilizarán para esta nueva temporada, con tonalidades naranjas, azules, rosas y amarillas. De igual manera, las habitaciones, sala, patio, gimnasio, suite e incluso el foro donde se llevan a cabo las post galas tendrán renovaciones.

La nueva casa tendrá modificaciones importantes en su interior/X: @pablo_chagra|

Todo esto podrá observarse a detalle a partir del 27 de julio, día en que comenzará La Casa de los Famosos México tercera temporada. Todavía se sumarán más habitantes que se irán revelando en los próximos días, pero ya circulan rumores de algunos nombres como el narrador de futbol Andrés Vaca; las actrices y cantantes Laura León y Ninel Conde; el conductor Jorge “Burro” Van Rankin; o la influencer Paola Suárez.

