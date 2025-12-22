Carmen Aristegui se despide de CNN tras más de dos décadas: “lo que toca es dar gracias”

Aristegui se consolidó en CNN como una de las voces más reconocidas del análisis político y periodístico en América Latina

La comunicadora aclaró que su salida no implica un retiro del periodismo.
Mariana Alcántara Contreras
22 de Diciembre de 2025

La periodista mexicana Carmen Aristegui anunció su salida de CNN en Español, poniendo fin a una etapa de más de dos décadas al frente de su programa informativo, uno de los espacios de análisis político más reconocidos en la televisión en español.

Durante su última transmisión en vivo, Aristegui explicó el significado personal de este momento y confirmó que se trataba de su despedida definitiva de la cadena. “Este programa es un programa especial para mí. Esta será mi última transmisión en vivo en esta cadena. Después de muchos años de estar con usted noche tras noche, hemos llegado al final de este programa”, expresó la periodista.

La comunicadora dejó claro que su salida no representa un retiro del periodismo, sino el cierre de un ciclo profesional importante. En su mensaje, enfatizó su compromiso con la labor informativa y con las audiencias que la han acompañado a lo largo de su carrera.

“Me despido de este espacio con la mirada puesta en nuevos proyectos, en nuevos desafíos. Seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias, y seguiré adelante con nuestra tarea, con la firme convicción de que los periodistas somos necesarios para la democracia”, comentó durante la emisión.

 

 

Aristegui estuvo al frente del programa Aristegui en CNN en Español por alrededor de 20 años, periodo en el que se consolidó como una de las voces más influyentes del análisis político y social en América Latina, abordando temas de democracia, derechos humanos y rendición de cuentas.

¿Qué viene para Carmen Aristegui tras su salida de CNN en Español?

En su despedida, la periodista también dedicó un mensaje de agradecimiento a quienes formaron parte del proyecto a lo largo de los años. “Gracias a mis compañeros y amigos de todos estos años. Gracias a todos nuestros invitados, a nuestras invitadas, por su disposición estar aquí para hablar, para revelar, para debatir, y para analizar las cosas más importantes y trascendentes que han ocurrido en todos estos años”, expresó.

El mensaje final estuvo dirigido directamente a la audiencia que siguió el programa durante dos décadas. “Y, principalmente, gracias a usted por ser la parte fundamental y razón de ser de nuestro trabajo. Gracias, gracias, muchísimas gracias”, añadió la comunicadora.

Carmen Aristegui continuará con sus proyectos periodísticos independientes, entre ellos su labor en Aristegui Noticias, desde donde mantiene una agenda activa de investigación y análisis, reafirmando su compromiso con el periodismo crítico y la vida democrática del país.

