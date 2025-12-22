UNAM confirma en Querétaro al ajolote del Altiplano tras 15 años sin registros

Un equipo de científicos de la UNAM confirmó el redescubrimiento del ajolote del Altiplano en el estado de Querétaro, una especie que no había sido registrada en la región desde hace aproximadamente 15 años, lo que representa un hallazgo relevante para la conservación de la biodiversidad en México.

El hallazgo permitirá reforzar estrategias de conservación y monitoreo científico en la zona./ Pixabay

De acuerdo con la información difundida por los investigadores, el hallazgo se realizó durante trabajos de campo enfocados en la búsqueda y monitoreo de anfibios endémicos, en cuerpos de agua localizados en zonas altas del estado, donde históricamente se tenía registro de esta especie.

El ajolote del Altiplano es una especie endémica de México y considerada vulnerable./ Pixabay

Los especialistas detallaron que fueron localizados alrededor de 50 ejemplares, lo que permitió confirmar que la especie no solo sigue presente, sino que mantiene una población activa, pese a las amenazas ambientales que enfrenta, como la pérdida de hábitat, la contaminación y el cambio climático.

El ajolote del Altiplano es una especie endémica de México, distinta al ajolote de Xochimilco, y se caracteriza por habitar arroyos de agua fría y limpia en regiones montañosas. Su presencia es considerada un indicador de buena salud ambiental.

¿Por qué es importante el hallazgo del ajolote del Altiplano en Querétaro?

Los investigadores explicaron que este redescubrimiento es clave porque la especie estaba catalogada como en grave riesgo, debido a la falta de avistamientos recientes y a la degradación de su entorno natural. Confirmar su existencia abre la puerta a nuevas estrategias de conservación.

La especie no había sido registrada formalmente en la región desde hace aproximadamente 15 años./ UNAM

Además, el hallazgo permitirá actualizar los registros científicos y reforzar programas de protección en colaboración con autoridades ambientales y comunidades locales, con el objetivo de preservar los ecosistemas donde aún sobrevive esta especie.

La UNAM señaló que los ejemplares encontrados fueron observados y documentados sin ser extraídos de su hábitat, siguiendo protocolos estrictos de conservación para evitar afectaciones a la población detectada.

Especialistas advirtieron que, aunque el hallazgo es alentador, el ajolote del Altiplano sigue siendo una especie vulnerable, por lo que se requiere protección continua, monitoreo científico y acciones para evitar la contaminación y el desvío de los cuerpos de agua donde habita.