Liga MX Femenil: América de Villacampa y su deuda pendiente

Dos semanas faltan para el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y uno de los equipos a seguir, una vez más, será América. Desde el surgimiento de la categoría, las Águilas han sido de los clubes que buscan ser protagonistas en la categoría, pero en los últimos torneos se ha quedado muy cerca de lograr el campeonato.

Desde que Ángel Villacampa llegó a Coapa en el Apertura 2022, el conjunto azulcrema ha sido uno de los mejores semestre tras semestre. Con el español no solo ha peleador por el liderato, sino que ha llegado a la Final, pero es en esta instancia en la cual no ha sabido dar el golpe de gracia, tendencia que tratarán de cambiar el próximo certamen.

En el Apertura 2025, América perdió una Final más | IMAGO 7

La deuda pendiente del América de Villacampa

La del Apertura 2025 fue la quinta Final que las Águilas de Villacampa Carrasco perdieron. De seis torneos que el español ha dirigido solo uno, en el Apertura 2024, no llegó a la serie por el título. En dicho certamen, América quedó eliminado en Semifinales ante Tigres, su 'nemésis' en la Liguilla.

De las cinco Finales perdidas, tres fueron ante las Amazonas: en el Apertura 2022 y Apertura 2023, con marcador global 3-0, y la del pasado Apertura 2025, 4-3. En esta Final, las Águilas tenían una ventaja 3-0 en el partido de ida en casa, pero Tigres logró el empate 3-3 y luego ganó 1-0 en Nuevo León para prolongar su dominio ante las azulcremas.

Las otras dos Finales que América perdió fueron contra Rayadas de Monterrey, en el Clausura 2024, también con una dura remontada. Las Águilas ganaba 2-0 en el global, pero la Pandilla se recuperó en el Estadio BBVA y se impuso 4-3 en penales. Mientras que en el Clausura 2025, Pachuca se impuso 3-2 en el marcador global.

América no ha sabido ganar Finales | IMAGO 7

El único título que ha ganado América bajo el mando de Villacampa fue en el Clausura 2023, cuando vencieron a las Tuzas con marcador global 4-2. Ahora, de cara al Clausura 2026, el español tratará nuevamente de reivindicarse, ya que en caso de quedarse a la mitad del camino, puede que su tiempo como azulcrema llegue a su fin.

¿Cuándo empieza América Femenil el Clausura 2026?

Las Águilas comenzarán el nuevo torneo de la Liga MX Femenil con una doble visita. El lunes 5 de enero a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) visitará a Santos en la Jornada 1, mientras que en la segunda fecha se enfrentará a Xolas de Tijuana el sábado 10 de enero a las 21:06 horas.

Su presentación en casa, el Estadio Ciudad de los Deportes, será hasta la Jornada 3, el sábado 17 de enero a las 17:00 horas, contra Necaxa. Mientras que la revancha ante Tigres será hasta la Jornada 14, en el Estadio Universitario, el miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas.