Australia reconocerá a Palestina como Estado en la Asamblea General de la ONU

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que su país reconocerá oficialmente a Palestina como Estado durante la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre. La medida, que sigue los pasos de países como Francia, Canadá y Reino Unido, busca impulsar una solución de dos Estados como vía para la paz en Medio Oriente.

Tras semanas de debate interno y presión política, el líder laborista destacó que la decisión responde a compromisos asumidos por la Autoridad Palestina, entre los que se incluyen la exclusión de Hamas en un futuro gobierno, la desmilitarización de Gaza y la realización de elecciones. Albanese subrayó que esta postura es esencial para detener el ciclo de violencia, el sufrimiento y la hambruna en la región.

Albanese fue el encargado de dar el anuncio de la noticia | AP

La postura de Australia ante el conflicto en Medio Oriente

En conferencia de prensa, Albanese remarcó que “la paz solo será temporal” si israelíes y palestinos no cuentan con Estados permanentes reconocidos internacionalmente. El mandatario señaló que Australia reconoce el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado y que este paso es coherente con su política exterior de promover la estabilidad y el respeto a los derechos humanos.

El anuncio se produce en un contexto de crecientes críticas hacia el gobierno israelí, particularmente por los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu de llevar a cabo una nueva ofensiva militar en Gaza. Para Australia, el reconocimiento es también un mensaje contra las acciones que agravan la crisis humanitaria en la región.

Todo se hará con la intención de reducir el conflicto bélico | AP

Compromisos clave para el reconocimiento de Palestina

Albanese explicó que la decisión australiana se apoya en compromisos formales recibidos de la Autoridad Palestina. Estos incluyen la exclusión de Hamas de cualquier estructura de gobierno, la desmilitarización de la Franja de Gaza y la organización de elecciones democráticas que fortalezcan la legitimidad institucional.

Con este reconocimiento, Australia busca contribuir a un proceso de paz sostenible que permita a ambos pueblos vivir en seguridad y prosperidad. “Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia”, concluyó el primer ministro, reiterando que la votación en la ONU será un momento clave en su política internacional.

Se busca romper el ciclo de violencia | AP

