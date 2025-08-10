Sheinbaum: “No hay ninguna investigación” en México sobre vínculo de Maduro con el Cártel de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México no existe ninguna investigación que vincule al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Cártel de Sinaloa, esto en respuesta a señalamientos del gobierno de Estados Unidos.

Sheinbaum agregó que, en caso de que existan evidencias, deben hacerse públicas. / AP |

En conferencia de prensa, la mandataria declaró: “Es la primera vez que oímos ese tema, no hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso”.

Sheinbaum agregó que, en caso de que existan evidencias, deben hacerse públicas: “Como siempre decimos, si tienen alguna prueba, que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello”.

#MañaneraDelPueblo

🚨 RETA SHEINBAUM A ESTADOS UNIDOS a que presente pruebas de que Maduro está vinculado al Cártel de Sinaloa



Claro que no las tienen, es una CORTINA DE HUMO por el Caso del Pedófilo Epstein y su relación con Trump... pic.twitter.com/3q3OeoduS6 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 8, 2025

Las declaraciones se dieron después de que autoridades estadounidenses anunciaran un incremento en la recompensa ahora de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusan de narcotráfico y de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La presidenta reiteró que en territorio nacional no hay elementos que respalden dichas acusaciones y que cualquier señalamiento debe estar sustentado en pruebas verificables.

La presidenta reiteró que en territorio nacional no hay elementos que respalden dichas acusaciones. / AP |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SSC advierte: así puedes blindar tu cuenta de WhatsApp contra hackeos