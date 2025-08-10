SSC advierte: así puedes blindar tu cuenta de WhatsApp contra hackeos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), a través de la Policía Cibernética, emitió este 10 de agosto de 2025 una serie de medidas para evitar que usuarios de WhatsApp sean víctimas de hackeo o robo de cuenta, ante el incremento de reportes por suplantación de identidad y fraudes digitales.

La dependencia destacó que una de las acciones más efectivas es establecer una clave de acceso directamente en la aplicación. “Una de las acciones más efectivas para elevar el nivel de seguridad de tu cuenta de WhatsApp consiste en establecer una clave de acceso directamente en la aplicación”, señaló la corporación.

Para activarla, el procedimiento es:

Abrir WhatsApp y acceder a Ajustes (Android) o Configuración (iOS).

Ingresar a Cuenta → Claves de acceso.

Seleccionar Crear clave de acceso, verificar la identidad y establecer una contraseña personal.

La SSC también exhortó a habilitar la verificación en dos pasos. “Este mecanismo solicita un código PIN adicional cada vez que intentes registrar tu cuenta en un nuevo dispositivo, aun si alguien tiene acceso al código de verificación por SMS”, explicó la Policía Cibernética.

Otras recomendaciones incluidas en el aviso son:

No compartir el código de verificación por SMS, sin importar quién lo solicite.

Evitar abrir enlaces sospechosos o provenientes de remitentes desconocidos.Mantener el sistema operativo y la aplicación de WhatsApp actualizados.

Utilizar un correo electrónico seguro para la recuperación del PIN.

La corporación reiteró que seguir estas medidas es fundamental para proteger la privacidad, impedir accesos no autorizados y evitar que los contactos sean víctimas de estafa.

