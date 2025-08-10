CDMX activa alerta naranja y amarilla por lluvias fuertes y posible granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó este domingo 10 de agosto de 2025 la alerta naranja y la alerta amarilla debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche.

La SGIRPC advirtió que podrían registrarse encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua en vialidades. / Pixabay |

El aviso detalla que las alertas estarán vigentes de las 12:30 a las 22:00 horas, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger a la población ante las condiciones meteorológicas adversas.

Demarcaciones bajo alerta amarilla —con lluvias estimadas de 15 a 29 milímetros y posible granizo—: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Demarcaciones bajo alerta naranja —con lluvias de 30 a 49 milímetros y posible granizo—: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

#AlertaNaranja en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy, domingo 10 de agosto de 2025, en las siguientes demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM,… pic.twitter.com/k0u2MeDTPk — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 10, 2025

La SGIRPC advirtió que podrían registrarse encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua en vialidades y caída de ramas o árboles, por lo que pidió a la ciudadanía:

Evitar cruzar calles con corrientes de agua.

Mantener limpias las coladeras para facilitar el desagüe.

No resguardarse bajo árboles o estructuras inestables durante la tormenta.

Usar paraguas o impermeables y tomar precauciones al conducir.

En caso de emergencia, se recomienda comunicarse al 911, a Locatel (55 5658 1111) o a la SGIRPC (55 5683 2222).

Las autoridades capitalinas reiteraron que estas medidas buscan reducir riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes frente al temporal.

