Spider-Man: Brand New Day arranca su rodaje con Tom Holland y un traje renovado

El esperado regreso de Tom Holland como Peter Parker ya es una realidad. La producción de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), comenzó oficialmente en Glasgow, donde el actor británico fue visto en pleno set caracterizado como el icónico superhéroe.

Sony no tardó en encender la emoción de los fanáticos al difundir un video detrás de cámaras del primer día de rodaje. En las imágenes, de apenas un minuto, se aprecia a Holland saludando al director Destin Daniel Cretton y comentando lo especial de iniciar el proyecto rodeado de seguidores que se acercaron al set desde temprano. El ambiente, a medio camino entre el nerviosismo y la euforia, marcó un inicio de filmación con gran expectación.

La escena captada en este material muestra a Spider-Man trepando sobre un tanque adornado con una cabeza de demonio, mientras el vehículo recorre las calles de Glasgow, transformadas en una versión cinematográfica de Nueva York. Entre saltos y maniobras de riesgo, el superhéroe intenta abrir el tanque antes de que choque contra un obstáculo, para luego perseguir la acción desde lo alto de un automóvil en movimiento.

Spiderman está de regreso | CAPTURA

Un regreso con caras conocidas y un traje con historia

En declaraciones breves, Holland dejó caer una pista que encendió aún más las teorías: “hay algunas caras conocidas en el set”. Una de ellas sería la de Michael Mando, retomando su papel como Mac Gargan, personaje que apareció por primera vez en Spider-Man: De regreso a casa (2016).

La historia de Brand New Day se sitúa después de los eventos de Spider-Man: Sin camino a casa (2021), película que cambió drásticamente la vida del héroe. Con su identidad secreta expuesta y su círculo cercano olvidando quién es, Peter Parker se enfrenta a un nuevo comienzo, libre de ataduras pero expuesto a nuevas amenazas.

Uno de los elementos que más conversación ha generado es el nuevo traje de Spider-Man. Lejos de la tecnología de Tony Stark, el atuendo que luce Holland fue confeccionado por el propio Peter Parker dentro de la ficción, retomando la estética sencilla de los cómics clásicos de Steve Ditko y John Romita Sr. El diseño, con mayor predominio del azul, tramado en relieve y un logo más delgado y estilizado, rinde homenaje a versiones previas como las de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Tom Holland regresa en su emblemático papel | CAPTURA

Estreno marcado en el calendario

Con Destin Daniel Cretton en la dirección y un guion firmado por Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day promete ser un punto de inflexión para el personaje dentro del UCM. Entre el regreso de viejos conocidos, la introducción de amenazas inéditas y un traje cargado de simbolismo, la cinta buscará mantener viva la conexión entre las generaciones de fans del héroe.

El estreno está programado para el 31 de julio de 2026, lo que deja un amplio margen para que Marvel y Sony alimenten la expectación con nuevos adelantos, imágenes oficiales y revelaciones sobre su trama. Por ahora, el rodaje en Glasgow es apenas el primer paso de una campaña que promete mantener a Spider-Man en el centro de la conversación durante los próximos años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya no hay exentos? Menores de 14 años y mayores de 79 deberán realizar entrevista para solicitar visa a EE. UU

La película se estrenará el 31 de julio del próximo año | CAPTURA