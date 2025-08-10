Maduro desafía a EE.UU. tras recompensa récord de 50 millones: “Vengan por mí, cobardes”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó un mensaje desafiante tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de incrementar a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

En un acto transmitido desde el Palacio de Miraflores, el mandatario dijo: “Vengan por mí, cobardes”, en alusión directa a las autoridades estadounidenses que lo acusan de narcotráfico y de presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EE.UU. justificaron el aumento de la recompensa al considerar que Maduro es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”. Las autoridades lo han relacionado con grupos como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles.

“Vengan a por mí… los espero aquí en Miraflores, no se tarden en llegar… cobardes” pic.twitter.com/G3hoXgQwEv — Tere Felipe (@_TereFelipe_) August 10, 2025

La respuesta oficial del gobierno venezolano fue emitida por el canciller Yván Gil, quien calificó la medida como “patética” y aseguró que es “la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, además de afirmar que el anuncio es “un chiste” y “una desesperada distracción de sus propias miserias”. El funcionario remarcó que “la dignidad de nuestra patria no está en venta”.

En medio de la tensión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno no cuenta con evidencias ni investigaciones que vinculen a Maduro con el Cártel de Sinaloa, subrayando la necesidad de contar con pruebas antes de sostener acusaciones de este tipo.

