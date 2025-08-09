Esto hizo Facundo en La Casa de los Famosos y ahora exigen que salga

Durante la fiesta semanal de LCDLF México 3, Facundo provocó la caída de uno de sus compañeros
Facundo provocó la caída de uno de sus compañeros durante la fiesta semanal de LCDLF México 3
La madrugada del 9 de agosto de 2025, una broma de Facundo en La Casa de los Famosos México desató polémica: al jalar un tapete, provocó la caída de Aldo de Nigris en plena fiesta, lo que llevó a que parte de la audiencia pidiera su expulsión.

  El incidente generó indignación entre los fans

Durante la celebración, Aldo de Nigris estaba bailando sobre un tapete mientras los demás lo animaban con “Levantando las manos” de fondo. En ese momento, Facundo se colocó detrás de él, se hincó y de un jalón movió el tapete, provocando que Aldo cayera al suelo. El influencer soltó una risa nerviosa, hizo una seña obscena hacia Facundo y luego abandonó la fiesta. 

El gesto no pasó desapercibido en redes sociales, donde fans criticaron fuertemente al conductor. Muchos lo calificaron de “desesperado” y pidieron su inmediata expulsión del reality.

Lo que debía ser un momento festivo se transformó en controversia. La broma de Facundo no fue bien recibida y vuelve a poner en el centro del debate su comportamiento dentro del encierro de LCDLF México 3.

 

 

Poncho de Nigris defiende a su sobrino

Uno de los más indignados fue Poncho de Nigris, tío de Aldo y exparticipante de LCDLF México en su segunda temporada. A través de sus redes sociales, Poncho arremetió contra Facundo asegurando que su conducta es inapropiada dentro del programa.

 

La Casa de los Famosos
