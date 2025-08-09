Esto hizo Facundo en La Casa de los Famosos y ahora exigen que salga

La madrugada del 9 de agosto de 2025, una broma de Facundo en La Casa de los Famosos México desató polémica: al jalar un tapete, provocó la caída de Aldo de Nigris en plena fiesta, lo que llevó a que parte de la audiencia pidiera su expulsión.

Durante la celebración, Aldo de Nigris estaba bailando sobre un tapete mientras los demás lo animaban con “Levantando las manos” de fondo. En ese momento, Facundo se colocó detrás de él, se hincó y de un jalón movió el tapete, provocando que Aldo cayera al suelo. El influencer soltó una risa nerviosa, hizo una seña obscena hacia Facundo y luego abandonó la fiesta.

El gesto no pasó desapercibido en redes sociales, donde fans criticaron fuertemente al conductor. Muchos lo calificaron de “desesperado” y pidieron su inmediata expulsión del reality.

Lo que debía ser un momento festivo se transformó en controversia. La broma de Facundo no fue bien recibida y vuelve a poner en el centro del debate su comportamiento dentro del encierro de LCDLF México 3.

Esto no es una broma.

Esto no da risa.



Esto fue una agresión de Facundo a Aldo De Nigris, y merece nominación directa o expulsión de #LaCasaDeLosFamososMx #conAlditoNo #AldoDeNigris #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/RVV0DVs8Ir — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 9, 2025

Poncho de Nigris defiende a su sobrino

Uno de los más indignados fue Poncho de Nigris, tío de Aldo y exparticipante de LCDLF México en su segunda temporada. A través de sus redes sociales, Poncho arremetió contra Facundo asegurando que su conducta es inapropiada dentro del programa.

Se les viene la noche al pinche pelón. #TeamNoche eso no se hace, andan bien agrandados los divos. Se les acabó el corrido. ☠️ — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 9, 2025

