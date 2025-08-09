¿Qué pasó en la Línea A del Metro CDMX este 9 de agosto?

Este sábado 9 de agosto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó un nuevo cierre temporal en las estaciones Los Reyes y La Paz, ubicadas en el tramo oriente de la Línea A, debido a un problema de energía. La interrupción duró aproximadamente una hora, y el servicio fue restablecido posteriormente en todo el tramo de Pantitlán a La Paz.

La Línea A del Metro registró otro incidente en sus estaciones terminales | Redes sociales|

El Metro publicó en redes sociales el mensaje: “Se restablece el servicio en Línea A. Todas las estaciones se encuentran abiertas y ofreciendo servicio. Agradecemos tu comprensión.”

#AvisoMetro:

Se restablece el servicio en Línea A. Todas las estaciones se encuentran abiertas y ofreciendo servicio.



Agradecemos tu comprensión. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 9, 2025

¿Por qué ahora sigue fallando la Línea A?

Esta fue la séptima falla que afecta a la Línea A en lo que va del año, muchas relacionadas con fallas en la catenaria o filtraciones en la vía. La más reciente se atribuye a incidentes eléctricos, aunque reportes previos también mencionan hundimientos diferenciales y desgaste en infraestructura crítica.

Esta fue la séptima falla que afecta a la Línea A en lo que va del año | Redes sociales |

La Línea A del Metro vuelve a presentar problemas técnicos que afectan a miles de usuarios. Aunque hoy el servicio fue restaurado rápidamente, la frecuencia de las fallas pone en evidencia la urgencia de una intervención estructural profunda para garantizar un transporte público confiable.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué cambiaron el ícono de la estación Ciudad de los Deportes en el Metrobús?