Niño maneja camión de transporte público en Durango y video se vuelve viral

Un video que circula en redes sociales ha causado sorpresa e indignación en Gómez Palacio, Durango, luego de que se captara a un niño conduciendo un camión de transporte público perteneciente a la ruta “Cereso”.

En las imágenes, grabadas por un pasajero, se observa al menor sentado en el asiento del conductor, apenas logrando ver por encima del tablero mientras maniobra el volante. Aunque no se ha confirmado la edad exacta, usuarios estiman que tiene entre 11 y 14 años.

El clip se volvió viral en pocas horas y ha desatado un intenso debate en redes sociales. Para muchos, la escena representa un grave riesgo debido a la falta de experiencia y la complejidad técnica que implica manejar un vehículo de gran tamaño. Por otro lado, algunos usuarios han reaccionado con tono humorístico, recordando que en décadas pasadas era común que menores trabajaran como ayudantes en el transporte público, destacando que “por fin hay un niño sin celular y aprendiendo un oficio”.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ni estatal ha emitido pronunciamiento oficial sobre el caso ni ha informado si habrá sanciones contra el titular del camión o la concesionaria responsable.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en México, la edad mínima para obtener una licencia de transporte público es de 21 años, además de requerir experiencia comprobada en manejo de vehículos pesados.

Permitir que un menor conduzca no solo es ilegal, sino que también representa un riesgo importante: los niños no cuentan con la capacidad para reaccionar adecuadamente ante imprevistos, aumentando la probabilidad de accidentes y generando responsabilidad legal para el propietario o conductor titular del vehículo.

