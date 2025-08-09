¿Por qué cambiaron el ícono de la estación Ciudad de los Deportes en el Metrobús?

La estación Ciudad de los Deportes del Metrobús Línea 1, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, luce desde este mes un nuevo ícono en su señalética. El tradicional toro de lidia con banderillas, que por años identificó la parada, fue sustituido por una ilustración del Estadio Ciudad de los Deportes.

La medida forma parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para promover el bienestar animal y eliminar de los espacios públicos referencias que normalicen la violencia hacia los animales.

Cambio en favor del bienestar animal

La actualización del ícono se alinea con la decisión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldada por el Congreso local el pasado 18 de marzo, de prohibir las corridas violentas en la capital. Con esta modificación, se busca mantener la identidad cultural de la zona, pero sin aludir a prácticas que atenten contra la integridad de los animales.

🤲 En la Ciudad de México seguimos avanzando en el respeto y bienestar animal. 🐾



Desde 2017, la Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes, lo que obliga a las autoridades a garantizar su protección y bienestar. Este cambio simbólico en la imagen de la estación refuerza esa política y refleja un compromiso institucional con los derechos de los animales.

