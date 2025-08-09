¿Cómo registrarse al programa Fertilizantes para el Bienestar 2025?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) lanzó la convocatoria nacional para que productoras y productores se inscriban al programa Fertilizantes para el Bienestar 2025, que entrega insumos gratuitos para cultivos prioritarios. La meta es incorporar a 260,000 beneficiarios de las 32 entidades del país.

El programa Fertilizantes para el Bienestar es gratuito

Registro gratuito y sin intermediarios

Las y los interesados pueden acudir del 4 al 15 de agosto (según el estado) a las ventanillas de las Oficinas de Representación de Agricultura (OREF), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) o Distritos de Desarrollo Rural (DDR).

La dependencia federal subrayó que el trámite es gratuito y ningún gestor o tercero está autorizado para cobrar por la inscripción.

Requisitos para registrarse

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o credencial INAPAM)

CURP (si no está incluida en la identificación)

Comprobante de domicilio reciente

Documento que acredite la propiedad o posesión legal del predio agrícola

Las convocatorias estarán abiertas en el mes de agosto

Fechas de registro por estado

4–15 de agosto : Durango

5–11 de agosto : Baja California

7–11 de agosto : Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán

7–13 de agosto : Estado de México

8–12 de agosto : Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro

8–14 de agosto : Chihuahua

11–13 de agosto : Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas

11–14 de agosto: San Luis Potosí

En Colima, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala las ventanillas ya cerraron.

¿Qué pasa después del registro?

El hecho de registrarse no asegura la inclusión automática. La lista oficial de beneficiarios será publicada posteriormente en los canales oficiales de la Secretaría de Agricultura.

La lista oficial de beneficiarios será publicada posteriormente en los canales oficiales de la Secretaría de Agricultura

