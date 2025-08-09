Fallece hijo del exgobernador de Aguascalientes en trágico accidente vial

Este viernes 8 de agosto, en un accidente automovilístico ocurrido alrededor de las 16:49 horas en el kilómetro 85 de la carretera federal 45 Sur, murió Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, quien gobernó de 2004 a 2010.

Su prometida, Paulina Ibarra, también perdió la vida en el incidente. El vehículo —que regresaba a Aguascalientes— perdió el control por piso mojado y exceso de velocidad, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y volcara. El conductor, Miguel González, resultó con lesiones graves y fue trasladado en helicóptero al Hospital Hidalgo, donde permanece en estado delicado.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, expresó sus condolencias públicas a través de redes sociales, deseando “pronta resignación” a los familiares y amigos de los fallecidos.

Me uno a la pena que embarga a la familia del ex Gobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López y su prometida María Paulina Ibarra.



Deseo pronta resignación a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/b5cwiQODeO — Tere Jiménez (@TereJimenezE) August 9, 2025

El accidente conmocionó al entorno político y social de Aguascalientes, dada la relevancia de la familia Reynoso Femat y sus vínculos con obras e iniciativas de infraestructura durante la administración del exgobernador.

