Polémica en San Luis Potosí: entregan 6 mil firmas para cancelar concierto de Marilyn Manson

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) entregó más de 6 mil firmas a autoridades de San Luis Potosí y FENAPO para exigir la cancelación del concierto gratuito de Marilyn Manson, programado para el 10 de agosto como parte de la Feria Nacional Potosina 2025.

El rechazo a Marilyn Manson ha escalado desde la Iglesia hasta los sectores civiles en San Luis Potosí | FB: Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF)|

Polémica en ascenso: firmas y protestas ciudadanas

El miércoles 6 de agosto, la UNPF entregó más de 6 mil firmas a las oficinas gubernamentales y de FENAPO, acompañadas de una manifestación frente al recinto ferial con pancartas que leían “No te queremos, Manson” y “Queremos educación, no espectáculos violentos”.

¿Qué objeta la ciudadanía?

En su pronunciamiento, la organización dejó claro que no está en contra del arte o la música, pero considera que el estilo del artista no fomenta ambientes seguros ni saludables para las familias y juventudes potosinas.

El rechazo de la Iglesia católica

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe también se ha pronunciado en contra del show. En una carta oficial al gobernador Ricardo Gallardo, advirtió que Marilyn Manson representa una “insinuación del mal” y destacó que la FENAPO tiene raíces religiosas, por lo que su participación resultaría incompatible con el espíritu del evento

El gobierno mantiene el show

Pese a las presiones, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reafirmó que el concierto seguirá adelante. Según él, San Luis Potosí es un estado laico donde cada quien decide a qué evento acudir, y recordó que “ya no estamos en tiempos de la Santa Inquisición”

