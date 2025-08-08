José Madero confirma concierto en CDMX para 2026

José Madero, reconocido por su trayectoria como solista y exvocalista de PXNDX, ha confirmado su primer concierto en el Estadio GNP Seguros para el 24 de enero de 2026. Este evento marcará un hito en su carrera, ofreciendo a sus seguidores un recorrido por sus éxitos más emblemáticos y sus más recientes producciones.

José Madero es considerado una figura clave en el rock mexicano contemporáneo | IG: @jose_madero|

Un viaje musical a través de su discografía

Desde su debut como solista en 2016 con el álbum Carmesí, José Madero ha lanzado trabajos como Noche (2016), Alba (2018), Psalmos (2019), Giallo (2022), Aurora (2023) y Sarajevo (2024). Cada uno de estos discos ha mostrado su evolución artística y su capacidad para conectar con su audiencia.

Colaboraciones recientes

El pasado 5 de junio, José Madero lanzó la canción “El Méndigo Día del Padre”, una colaboración con Mijares que aborda temas profundos sobre la relación padre-hijo. Esta canción ha sido bien recibida por sus seguidores y demuestra su versatilidad como artista.

José Madero y Mijares colaboraron en el tema "El Méndigo Día del Padre" | IG: @jose_madero|

Un ícono del rock mexicano

José Madero es considerado una figura clave en el rock mexicano contemporáneo. Su estilo único y su capacidad para reinventarse lo han mantenido vigente en la industria musical, atrayendo a nuevas generaciones de fans.

Venta de boletos

La Preventa Banamex para el concierto comenzará el 13 de agosto de 2025, y la venta general estará disponible a partir del 14 de agosto de 2025 a través de Ticketmaster.

No te pierdas la oportunidad de vivir una noche inolvidable con José Madero | OCESA|

