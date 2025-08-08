Hace poco más de un año, el polémico creador de contenido, Adrian Marcelo, fue acusado de atentar con la violencia de género a la esposa del gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez.

‘Le pido disculpas a Mariana y a cualquier persona que se hubiera ofendido’

En mayo de 2024, Mariana Rodríguez se encontraba en campaña para postularse como presidenta municipal de Monterrey, con el partido Movimiento Ciudadano, mientras tanto, Adrian Marcelo en uno de sus vídeos, realizó comentarios ofensivos, cometiendo violencia política en razón de género en contra de Mariana.

Marcelo, reconoció hacer comentarios con violencia verbal y simbólica en razón de género, además de enfatizar en que cometió un error al mencionarlo en un video que es de razón pública y llega a tanta gente.

“Quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral en virtud de las manifestaciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue difundido el 14 de mayo de 2024, video en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género”, declaró.

El creador de contenido #AdrianMarcelo ofreció disculpas a la excandidata de Movimiento Ciudadano #MarianaRodríguez por violencia política de género. pic.twitter.com/7fUlaFAxYK — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) August 8, 2025

Sin comentarios de Mariana

La entonces candidata aún no se ha pronunciado ante las disculpas públicas del creador de contenido, sin embargo, se espera que no diga nada mas, esto ya que no es la primera vez que Marcelo se disculpa con Mariana, ya que en 2025 lo hizo ante los medios.

