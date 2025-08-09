¿Ya no hay exentos? Menores de 14 años y mayores de 79 deberán realizar entrevista para solicitar visa a EE. UU.

A partir del 2 de septiembre de 2025, todas las personas que soliciten una visa no inmigrante para entrar a EE. UU., incluidas aquellas menores de 14 años o mayores de 79 años, deberán acudir en persona a una entrevista consular con un oficial, informó el Departamento de Estado en su actualización del 25 de julio de 2025.

Hasta ahora, estas categorías estaban exentas, lo que permitía agilizar el trámite. Pero con este cambio, se busca reforzar los controles de seguridad en el proceso.

El gobierno de Estados Unidos anunció cambios en las categorías de solicitantes que podrían calificar para una exención de entrevista en la solicitud de visa | iStock|

¿Quiénes todavía podrían saltarse la entrevista?

Solo algunos casos específicos mantienen la exención:

Solicitudes de visas diplomáticas u oficiales (categorías A-1, A-2, C-3 excluyendo personal doméstico, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1).

Renovaciones de visa B-1, B-2, B1/B2 o de la Border Crossing Card (Tarjeta de Cruce Fronterizo), siempre que se haga dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, el solicitante tuviera 18 años o más al emitir la visa anterior, y se cumplan ciertos criterios administrativos.

Las autoridades migratorias recomiendan a los solicitantes revisar los nuevos requisitos antes de iniciar el trámite y agendar la cita | iStock|

¿Desde cuándo aplican estos ajustes?

La modificación se hará efectiva el 2 de septiembre de 2025, en reemplazo de la política anterior vigente desde febrero del mismo año

El cambio entra en vigor a partir del 2 de septiembre de este año | iStock|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Tembló hoy? Sismo de magnitud 6.0 sacude Chiapas; no hay alerta en CDMX