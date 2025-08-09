¿Tembló hoy? Sismo de magnitud 6.0 sacude Chiapas; no hay alerta en CDMX

Este sábado 9 de agosto, a las 14:41 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 6.0 con epicentro aproximadamente 139 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y una profundidad estimada de 38 km. La cifra fue ajustada tras una estimación preliminar de 5.6.

SISMO Magnitud 6.0 Loc 139 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 09/08/25 14:41:00 Lat 13.50 Lon -92.60 Pf 38 km pic.twitter.com/3UeXQ9Wk78 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 9, 2025

Réplicas y monitoreo

Hasta las 15:40 horas, se registraron ocho réplicas, la más fuerte alcanzó magnitud 3.7. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se activaron protocolos de monitoreo, pero hasta ahora no se reportan daños ni personas lesionada.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en CDMX?

Aunque el temblor fue perceptible, la alerta sísmica no sonó en la Ciudad de México, pues los parámetros técnicos (magnitud, distancia y energía) no alcanzaron los umbrales definidos para su activación. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) opera con sensores distribuidos que responden cuando se detecta energía sísmica relevante y en tiempo suficiente.

