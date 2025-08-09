¿Tembló hoy? Sismo de magnitud 6.0 sacude Chiapas; no hay alerta en CDMX

El Servicio Sismológico Nacional reportó un terremoto de magnitud 6.0 con epicentro cerca de Ciudad Hidalgo
¿Tembló hoy? Sismo de magnitud 6.0 sacude Chiapas; no hay alerta en CDMX
Este sábado 9 de agosto, el Sismológico Nacional de México (SNM) registró un temblor de magnitud 6.0 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
| 09 Ago, 2025

Este sábado 9 de agosto, a las 14:41 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 6.0 con epicentro aproximadamente 139 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y una profundidad estimada de 38 km. La cifra fue ajustada tras una estimación preliminar de 5.6.

 

 

Réplicas y monitoreo

Hasta las 15:40 horas, se registraron ocho réplicas, la más fuerte alcanzó magnitud 3.7. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se activaron protocolos de monitoreo, pero hasta ahora no se reportan daños ni personas lesionada.

Se han registrado ocho réplicas hasta el momento | iStock
¿Por qué no se activó la alerta sísmica en CDMX?

Aunque el temblor fue perceptible, la alerta sísmica no sonó en la Ciudad de México, pues los parámetros técnicos (magnitud, distancia y energía) no alcanzaron los umbrales definidos para su activación. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) opera con sensores distribuidos que responden cuando se detecta energía sísmica relevante y en tiempo suficiente.

 

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas | iStock
