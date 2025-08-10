Maluma regaña a fan en concierto por llevar a un bebé: “un acto de irresponsabilidad”

El cantante colombiano detuvo su show en la Ciudad de México para pedir a una seguidora que no exponga a un menor a niveles de sonido tan altos
Mariana Alcántara Contreras
| 2025-08-10
El video se volvió viral en redes sociales.
| 10 Ago, 2025

Durante su presentación en la Ciudad de México, el cantante Maluma interrumpió su espectáculo al percatarse de que una asistente sostenía a un bebé menor de un año entre el público. El artista, visiblemente sorprendido, cuestionó la decisión de la mujer:

"¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu… mier…, donde el sonido está durísimo?"

Con un tono firme pero apelando a la empatía, continuó:

“Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. Esto es un acto de irresponsabilidad. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y todo respeto porque yo también soy papá”.

 

 

Maluma aprovechó para compartir su experiencia personal, mencionando que con su hija, París, no habría tomado una decisión similar:

“Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”.

El momento fue captado por varios asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales, generando debate entre quienes respaldaron su postura por motivos de seguridad y quienes consideraron que pudo expresarse de otra forma.

Maluma aprovechó para compartir su experiencia personal, mencionando que con su hija, París. / AP
