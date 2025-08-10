Trump ordena expulsar a los sin hogar de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este 10 de agosto de 2025 un contundente mensaje en Truth Social dirigido a las personas sin hogar que habitan en Washington, D.C., ordenando su salida inmediata de la capital y adelantando que se implementará un plan de reubicación fuera de la ciudad.

“Las personas sin hogar deben irse de inmediato. Les daremos lugares para quedarse, pero lejos de la capital. Los criminales, ustedes no tienen que irse; los vamos a meter en la cárcel, que es donde pertenecen.”

La propuesta de Trump ha generado debate en el ámbito político y social. / AP |

El mensaje estuvo acompañado de fotografías que muestran campamentos improvisados en las calles. Según Trump, su intención es mejorar tanto la seguridad como la apariencia de la capital estadounidense.

“Voy a hacer que nuestra capital sea más segura y más hermosa de lo que jamás ha sido.”

El anuncio se produce un día antes de que el mandatario presente, este lunes, un plan integral contra la delincuencia en Washington, el cual, según adelantó, contempla medidas para reducir la criminalidad y atender la problemática de personas en situación de calle.

En respuesta, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, rechazó la afirmación de que exista un repunte en los índices delictivos. Aseguró que, actualmente, la violencia en la ciudad se encuentra en su nivel más bajo en 30 años, de acuerdo con cifras oficiales.

El mensaje estuvo acompañado de fotografías que muestran campamentos improvisados en las calles. / Pixabay |

Datos de The Community Partnership indican que en la capital hay alrededor de 3 782 personas sin hogar, de las cuales unas 800 no cuentan con acceso a refugio, lo que las coloca en una situación de especial vulnerabilidad.

La propuesta de Trump ha generado debate en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores consideran que la medida podría contribuir a mejorar la seguridad y el orden en la ciudad, organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por las implicaciones éticas y legales de expulsar a este sector de la población.

Según Trump, su intención es mejorar tanto la seguridad como la apariencia de la capital estadounidense./ AP |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 15 de agosto de 2025