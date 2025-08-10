Baba Vanga y Nostradamus sorprenden con inquietante predicción para 2025

Baba Vanga y Nostradamus, dos figuras emblemáticas en el mundo de las profecías, han vuelto a estar en el centro de la conversación pública debido a coincidencias que se les atribuyen para este 2025.

Nostradamus, interpretaciones modernas de sus textos apuntan a un periodo de crisis global. / RS |

Según recopilaciones populares, ambas personalidades habrían anticipado un escenario internacional con tensiones y acontecimientos que podrían alterar de manera significativa el panorama político y social.

En el caso de Baba Vanga, los relatos transmitidos por personas cercanas mencionan que previó un conflicto protagonizado por una nación asiática con repercusiones en Occidente. En cuanto a Nostradamus, interpretaciones modernas de sus textos apuntan a un periodo de crisis global, aunque sus escritos originales son simbólicos y abiertos a diversas lecturas.

En el caso de Baba Vanga, los relatos transmitidos por personas cercanas mencionan que previó un conflicto protagonizado por una nación asiática. / RS |

Especialistas advierten que estas predicciones carecen de respaldo científico y que su interpretación varía ampliamente según quien las analice. Sin embargo, el interés persiste debido a que, en el imaginario colectivo, ambos videntes han sido relacionados con supuestos aciertos en el pasado, lo que alimenta la especulación y la curiosidad cada vez que sus nombres se vinculan a nuevos pronósticos.

En redes sociales, la coincidencia atribuida para este año ha generado una ola de comentarios, teorías y análisis, dividiendo opiniones entre quienes ven en estas predicciones una advertencia a considerar y quienes las catalogan como parte del folclore y la cultura popular.

Según recopilaciones populares, ambas personalidades habrían anticipado un escenario internacional con tensiones. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Sheinbaum: “No hay ninguna investigación” en México sobre vínculo de Maduro con el Cártel de Sinaloa