Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 15 de agosto de 2025

La astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para cada signo del zodiaco para la semana del 11 al 15 de agosto. A continuación, se presentan las orientaciones astrológicas para cada signo, incluyendo consejos sobre amor, trabajo, salud y aspectos espirituales.

Horóscopos de la semana del 11 al 15 de agosto de 2025

Aries

Con “El Mago” como guía, esta semana tienes en tus manos la oportunidad de transformar tu realidad con seguridad y convicción. Evita comentarios impulsivos; cuida tu bienestar digestivo y comienza a incorporar hábitos saludables. Confía en tu intuición, estarás protegido para avanzar con firmeza.

Tauro

La energía de “El Diablo” te invita a superar influencias negativas y retomar el control de tu destino. Es momento ideal para emprender y destacarte por tu productividad. Hay quienes no desean tu éxito, así que protege tu espacio emocional y valora tus objetivos por encima del resto.

Géminis

“El Mundo” anuncia cierre de ciclos y apertura hacia nuevas fronteras, especialmente si hay temas internacionales. La perseverancia será tu aliada, y una posible oferta laboral o sentimental podría marcar un antes y después. Mantente en calma y enfocado en tus metas.

Cáncer

Con el empuje del “As de Copas”, se abren puertas para fortalecer tu vida profesional y emocional. Un regreso afectivo puede tocar tu puerta, pero la decisión está en tus manos. Cuida tu descanso y tu salud hormonal para mantener el equilibrio.

Leo

El “As de Oros” te da pie para consolidar logros concretos y sobriamente. Ser discreto con tus avances puede ser tu mejor estrategia. Céntrate en acuerdos bien pensados y cuida tu salud mental en tiempos de tensión.

Virgo

“La Rueda de la Fortuna” te impulsa hacia cambios positivos. Es momento de abandonar lo que ya no aporta y mirar el presente con entusiasmo. Organiza tu tiempo y tu entorno para que el avance sea sostenible y lleno de propósito.

Libra

El “Juicio” trae claridad para proyectos profesionales o trámites pendientes. Es hora de evaluar qué te hace bien y redefinir tu camino. Un reencuentro del pasado podría sorprenderte —analiza con mente abierta si vale la pena continuar o cerrar ese ciclo.

Escorpio

“La Estrella” ilumina tu camino con esperanza y dirección. Nuevas propuestas económicas o laborales podrían materializarse. Cuida tu bienestar físico y mantente firme en tus valores para atraer oportunidades alineadas con tu crecimiento.

Sagitario

Con la vitalidad del “Sol”, irradiarás luz y pasión esta semana, aunque deberás moderar tu temperamento para evitar desafueros emocionales. Podrías cerrar algún trato importante o recibir apoyo inesperado que eleve tu bienestar.

Capricornio

“El Carruaje” te motiva a avanzar con confianza hacia tus objetivos. Es momento de enfocarte en crecer sin distraerte. Proyectos académicos o profesionales con proyección internacional se perfilan como la clave para escalar.

Acuario

Bajo la luz de “El Loco”, necesitas buscar estabilidad real, no cambios efímeros. El camino es construir bases sólidas: aprovecha las oportunidades financieras o de reestructuración que surjan y establece prioridades claras esta semana.

Piscis

“La Torre” te indica que es tiempo de alejarte de entornos conflictivos y enfocarte en tu bienestar. Un cambio de escenario, como un viaje o propuesta laboral con el extranjero, podría revitalizarte. Mantén tus energías dirigidas hacia lo que te nutre.

