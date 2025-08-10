Aeropuerto Internacional de la CDMX colapsa por lluvias; vuelos se retrasan hasta tres horas

Las lluvias en la Ciudad de México han afectado a todos los transportes, desde los particulares, hasta el sistema de transporte público, incluyendo al espacio aéreo, que sufrió graves afectaciones por las lluvias de este domingo.

De acuerdo a informes de los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, varios vuelos sufrieron retrasos de hasta tres horas, debido al mal clima que se vivía en la capital de nuestro país.

Vuelos fueron cancelados por la lluvia | @cachog|

Cerca de las 21:00 hrs de este domingo, mediante redes sociales, el AICM confirmó la suspensión de varios vuelos para comenzar con las obras de desalojo de aguas pluviales, trabajos que podrán durar hasta tres horas.

“Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3 horas a fin de que los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionaron encharcamientos, permitan recuperar la capacidad operativa”, se lee en la publicación del Aeropuerto.

Así luce Boulevard Puerto Aéreo | @Serenipax|

Debido a estas afectaciones, por muy temprano, los vuelos se estarían restableciendo alrededor de las 00:00 horas de este lunes 11 de agosto, en el peor de los casos, hasta la mañana del próximo lunes.

