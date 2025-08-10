Reportan explosión en la estación de metro San Antoni Abad; Esto se sabe

Las lluvias en la Ciudad de México han desatado caos en el transporte público, pasando factura del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que hoy sufrió un grave percance en la línea dos de este servicio.

De acuerdo a varios cibernautas, pasadas las 19:00 h de este domingo 10 de agosto, se escucharon unas explosiones en la estación San Antonio Abad, por lo que el servicio se suspendió.

Imagen de la explosión desde el interior de la estación | @periodicaso_|

“Debido a un cortocircuito en la Línea 2 el servicio se ofrece en dos tramos: Cuatro Caminos–Pino Suárez y Tasqueña–Xola. En la zona se registran fuertes lluvias. Agradecemos la comprensión de nuestras usuarias y usuarios. Toma previsiones”, se lee en la publicación de X del servicio.

En redes sociales circulan videos con las imágenes de la explosión, tanto fuera como dentro de la estación, incluso hay videos desde el puente que conecta la estación con Calzada de Tlalpan.

Atención, un Delorean fue visto en la estación San Antonio Abad circulando a 88 MPH. pic.twitter.com/2aB0adKbd6 — vampipe ⍨ (@vampipe) August 11, 2025

Además de este incidente, se han reportado inundaciones en estaciones como San Lázaro, donde el acceso a la estación se bloqueó debido a la cantidad de agua que había en la entrada del metro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Motociclista muere tras choque e incendio en la autopista México-Querétaro