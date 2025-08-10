Motociclista muere tras choque e incendio en la autopista México-Querétaro

La tarde del domingo 10 de agosto de 2025, un aparatoso accidente se registró en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 41 en dirección norte. De acuerdo con los primeros reportes, un autobús de pasajeros impactó a una motocicleta, provocando que ambos vehículos se incendiaran tras el choque.

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil y bomberos de Tepotzotlán confirmaron que el motociclista había perdido la vida a consecuencia del impacto. El cuerpo fue localizado a un costado de la carpeta asfáltica, mientras que el autobús permanecía envuelto en llamas. Las labores para sofocar el incendio se prolongaron varios minutos hasta que el fuego fue controlado en su totalidad.

La zona fue acordonada por la Guardia Nacional, autoridades municipales y policías estatales, quienes cerraron los carriles centrales con dirección a Querétaro para permitir el trabajo de los cuerpos de rescate y peritos. El tránsito vehicular fue desviado hacia los carriles laterales, lo que generó una considerable congestión vial en la zona.

SE INCENDIA CAMIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.



Un camión se incendió a la altura del kilómetro 41 de la Autopista México-Querétaro en #CuautitlánIzcalli luego de que se impactara con una moto.



Los pasajeros y el conductor salieron a tiempo, el conductor de la 🏍️ murió. pic.twitter.com/Wti4JlM441 — Daniel de Rosas (@danielderosastv) August 10, 2025

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. No se ha informado si el conductor del autobús sufrió lesiones ni si viajaban pasajeros a bordo al momento del siniestro.

Este tramo de la México-Querétaro es uno de los más transitados del país y con alta incidencia de accidentes, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir.

