Natanael Cano golpea a su DJ y lanza su equipo al piso durante presentación en el Baja Beach Fest 2025

La última jornada del Baja Beach Fest 2025 quedó marcada por un incidente protagonizado por Natanael Cano, quien en medio de su presentación agredió a su DJ y dañó equipo de trabajo, lo que generó reacciones encontradas entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

El altercado ocurrió frente a miles de personas que presenciaban el espectáculo. / Captura de pantalla |@eusvela587ct

De acuerdo con grabaciones difundidas por el público, “[…] se observa que Natanael Cano, vestido con una playera sin mangas, se molesta cuando suena una canción incorrecta justo al iniciar un tema. El artista se voltea hacia su DJ, lo insulta y, posteriormente, lo golpea en varias ocasiones”.

El altercado ocurrió frente a miles de personas que presenciaban el espectáculo. Tras la agresión, el intérprete tomó la computadora portátil utilizada para la mezcla de audio y “la estrelló contra el suelo frente a todos, generando ovaciones de algunos y rechazo de otros”. Minutos después, Cano regresó al escenario y mostró sus nudillos lastimados, mientras continuaba con su actuación.

Los videos del momento comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, provocando comentarios divididos: algunos seguidores celebraron su reacción, mientras que otros cuestionaron la violencia ejercida durante un evento público.

El Baja Beach Fest, realizado en las playas de Rosarito, reúne cada año a reconocidos exponentes de música urbana y regional mexicana. En esta edición, Natanael Cano era uno de los artistas principales del cartel.

Hasta el cierre de esta nota, ni el cantante ni los organizadores del festival han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.

