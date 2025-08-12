Rodada del Ajolote en Xochimilco 2025: Fecha, costo y cómo registrarte

El ajolote se pone casco y pedalea por su hábitat. Bueno, no literalmente… pero sí será el protagonista de una rodada muy especial: la “Ruta del Ajolote”, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y que se llevará a cabo este sábado 16 de agosto, en la zona chinampera de Xochimilco.

El punto de partida será el Centro Cultural Ambiental Acuexcomatl, en Avenida Año de Juárez 1900, colonia San Luis Tlaxialtemalco. La cita es tempranito: de 7:00 a 9:30 horas. Así que si pensabas levantarte tarde, ni lo sueñes… el ajolote no espera.

En la rodada se conocerá todo referente a los ajolotes y su preservación / Redes Sociales|

Una rodada para salvar la biodiversidad

Durante la travesía, los participantes no solo sacarán músculo en la bici, también podrán empaparse (de conocimiento, claro) sobre los humedales, la biodiversidad del lugar y la importancia del ajolote, ese simpático anfibio que parece salido de un anime, pero es más mexicano que los tamales de feria.

La ruta incluye parada en el corredor biocultural “La Brecha”, donde habita esta joya de la naturaleza en peligro de extinción. Además, habrá pláticas, leyendas e historias del ajolote, fotografía de paisajes y explicación del sistema chinampero. Básicamente, un tour con causa, naturaleza, mística y fotos para subir a Instagram.

Para poder participar, el costo es de 84 pesos, pero antes debes registrarte / Especial |

¿Cuánto cuesta y cómo me registro?

Por solo 84 pesitos puedes sumarte a esta experiencia. Eso sí, lleva tu bicicleta (nada de que se la pides prestada al primo), agua, algo de comer y ropa cómoda, porque la aventura lo amerita.

Para registrarte puedes llamar al 55 5843 5204 o llenar el formulario en el sitio oficial de Sedema.

Vale la pena recordar que en la CDMX existen 17 variedades de ajolotes, muchas de ellas en riesgo por la presencia de especies invasoras. Así que si querías una razón para pedalear con propósito, aquí tienes 17.

Es importante que tu lleves tu bicicleta para participar / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ISRAEL VALLARTA PODRÍA VOLVER A PRISIÓN: FGR TIENE ESTOS PODEROSOS MOTIVOS