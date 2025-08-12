¿De qué murió Danielle Spencer, estrella de “What’s Happening!!”?

Danielle Spencer, actriz reconocida por interpretar a 'Dee Thomas' en la comedia 'What’s Happening!!', falleció el pasado lunes a los 60 años en el Hospital Chippenham, en Richmond, Virginia. Su publicista confirmó que la causa fue cáncer gástrico y paro cardíaco.

Spencer alcanzó la fama en la década de los 70 gracias a su personaje: una adolescente sarcástica y directa que dejó huella con frases como “Ooh, I’m telling Mama”. Su actuación en “What’s Happening!!” —una de las primeras series centradas en jóvenes afroamericanos— fue clave en la representación de la comunidad negra en la televisión estadounidense. Participó en 65 episodios de la serie original y en 16 de su continuación, “What’s Happening Now!!”.

“Nunca había visto a ninguna joven negra bajo ese tipo de atención, así que no tenía un punto de referencia en los medios sobre cómo abordar esta oportunidad”, declaró en 2014 a Jet Magazine. “Lo que hice fue utilizar a mi propia familia como referencia sobre cómo retratar a mi personaje”.

Danielle Spencer fue una estrella infantil

Nacida el 24 de junio de 1965 en el Bronx, Nueva York, Danielle comenzó a actuar desde los 8 años. Tras dejar la televisión, se convirtió en veterinaria y estudió medicina en la Universidad de Tuskegee, graduándose en 1993. “Actuar realmente es terapéutico porque puedes identificarte con tus personajes y descubrir qué los motiva, al mismo tiempo que infundes tu propia personalidad”, dijo.

En su carrera como veterinaria, también participó en la película “As Good as It Gets” de 1997, donde hizo el papel de doctora, pero esta vez no actuando: siendo ella misma.

Una vida marcada por la adversidad

Durante la segunda temporada de la serie, Spencer y su padrastro, Tim Pelt, sufrieron un grave accidente automovilístico. Él falleció y ella estuvo tres semanas en coma. A pesar de las fracturas, volvió para grabar la temporada final.

Décadas más tarde, ese mismo accidente le provocó estenosis espinal. En 2014 fue diagnosticada con cáncer de mama y se sometió a una doble mastectomía. En 2018 tuvo que ser operada de emergencia del cerebro. “No querían que pensara en el suicidio aunque lo había considerado", reveló en entrevista con Oprah Winfrey Network.

En 2016, Danielle Spencer fue incluida en el Smithsonian National Museum of African American History and Culture. “Eso es algo que la gente podrá ver durante años, mucho después de que yo me haya ido”, expresó. Le sobreviven su madre, Cheryl Pelt, y su hermano, el trompetista de jazz Jeremy Pelt.

