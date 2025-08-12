Los Concorde alistan show sin Kiss Cam ni regaños como Bunbury por usar el celular

A lo largo de los años, Los Concorde se han ganado un lugar especial en la escena del rock mexicano, y ahora están de vuelta con nueva música, gira y una buena dosis de irreverencia.

Leonardo de Lozanne (Fobia), Jonás (Plastilina Mosh), Poncho (La Lupita) y Mauricio Clavería (La Ley) se reencontrarán con sus fans el próximo 11 de septiembre en el Teatro Metropolitan, y lo harán sin más pretensiones que disfrutar y hacer que el público también la pase bomba.

El próximo 11 de septiembre se presentarán en el Teatro Metropolitan / Especial|

En entrevista EXCLUSIVA con CONTRA, los integrantes revelaron que preparan un show lleno de sus éxitos y algunas sorpresas nuevas. Lo que sí prometen desde ya: nada de Kiss Cam ni regaños por grabar con el celular.

“Pues los invitamos el 11 de septiembre, damas y caballeros, al Metropolitan porque van a estar los Concorde poniendo la fiesta hasta el tope. Buenísimo. Tenemos unos invitados sorpresas. La cerveza va a estar bien fría. Y el rock bien fuerte. Y les queremos prometer una cosa: ¡No va a haber Kiss Cam esa noche! Pueden venir con la movida, no pasa nada. Nosotros prometemos discreción”, dijeron entre risas.

“No estamos compitiendo con nadie”

A más de una década de haber comenzado con este proyecto, Los Concorde dejaron claro que su regreso no busca competir ni demostrar nada a nadie ya que la trayectoria y el talento lo tienen bien amarrado. Lo que hacen, lo hacen por amor a la música… y por pura diversión.

Los Concorde indicaron que están por sacar nueva música / Jorge Reyes|

“Yo creo que va todo muy bien. Hemos sacado tres canciones. Estamos por sacar el cuarto sencillo. No tenemos mucho que demostrarle a nadie. Más bien lo estamos haciendo porque es una necesidad que tenemos de hacer música. Nos gusta estar en el juego y en el cotorreo. Y estamos de vuelta haciéndolo”, nos dijeron.

Con un tono relajado, aseguraron que el proceso creativo fluye sin complicaciones y que disfrutan cada paso del camino, y es aquí donde los años de experiencia sobre los escenarios los avalan de pies a cabeza.

“No es que sea fácil, más bien es disfrutable. Creo que tenemos una dinámica que nos gusta y la ponemos en marcha y da frutos. También nos gusta que las cosas se den natural, no forzarlas ni elaborarlas demasiado. Y nos ha funcionado”, indicaron.

Su reencuentro, dicen, es por amor a la música y al público / Jorge Reyes|

Llegando a nuevas generaciones

Uno de los aspectos que más les ha sorprendido es la recepción por parte del público joven. Aunque esperaban que sus canciones conectaran con nostálgicos treintones y cuarentones, resulta que los adolescentes también se saben sus rolas.

“Ha sido sorprendente. El primer sencillo, ‘Envenéname’, generó a chavitos de 14, 15 años cantándolo en los shows”, recordaron.

Y aunque aceptan que la nueva generación prefiere grabar todo en lugar de brincar, no tienen problema con eso. De hecho, hasta piden que los etiqueten y prometen no molestarse como no hace mucho sucedió con Enrique Bunbury, quien regañó a un fan por no soltar el celular y conectar con su música.

A los integrantes, ahora les importa solo el poder divertirse en los escenarios / Jorge Reyes|

“Nosotros hubiéramos pedido que nos arroben también para tener más material”, expusieron.

¿Enojarse como Bunbury? Jamás: “Ninguna cosa de Bunbury la aplicaríamos (risas). A Bunbury lo vamos a regañar. Si a él no le gusta, pues está bien”, se burlaron de la situación.

Nada de drama, solo música y fiesta

La cita del 11 de septiembre promete ser un fiestón. Además de repasar sus clásicos, la banda tiene invitados sorpresa, y lo más importante: una actitud libre de drama.

Sin escándalos, sin egos, sin poses de rockstar. Solo cuatro músicos pasándola bien y compartiendo esa energía con sus seguidores.

Los boletos para su concierto los puedes encontrar en Ticketmaster / Cortesía OCESA|

