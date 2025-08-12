VIDEO: Rescatan a hombre de la tercera edad a punto de ser atacado por cocodrilo

Un hombre de la tercera edad nadando tranquilamente en un canal plagado de cocodrilos es algo que nadie espera ver… pero eso fue exactamente lo que ocurrió en el Canal de la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, donde un abuelito fue rescatado justo a tiempo por un par de héroes ciudadanos, segundos antes de que un enorme reptil lo alcanzara.

El insólito momento fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando preocupación, asombro… y hasta una posible pista sobre una persona desaparecida.

El abuelito estaba de necio que no quería salirse del agua / Redes Sociales|

"No pasa nada", dijo...

Según testigos, el adulto mayor se encontraba nadando bajo el puente vehicular de Emilio Portes Gil, en el Centro Histórico de la ciudad, como si estuviera en un balneario. Cuando los presentes le pidieron que saliera, él respondió con una calma absoluta: “No hay ningún problema”, aseguró, “tengo controlada la situación”.

Lo que no tenía controlado era al cocodrilo que se acercaba cada vez más, listo para probar un snack humano. En ese momento, dos hombres decidieron actuar: lo sujetaron por los brazos y lo sacaron del agua en una maniobra digna de película.

Quería volver… ¡al agua!

El video muestra que, incluso después del rescate, el señor insistía en quedarse con los pies dentro del canal. Los rescatistas tuvieron que decirle varias veces que se alejara completamente del borde, ya que el cocodrilo seguía merodeando.

El cocodrilo se dirigía a su víctima, pero no logró su objetivo / Redes Sociales|

“No se quería salir, el animal estaba ya muy cerca”, comentaron quienes presenciaron la escena. Finalmente, lograron convencerlo de alejarse… y el hombre desapareció entre las calles, dejando más preguntas que respuestas.

Horas después, la historia dio un giro inesperado. Una familia de Ciudad Valles, San Luis Potosí, vio el video y cree que el hombre podría ser Hermenegildo Uribe Ruiz, de 87 años, reportado como desaparecido desde el 11 de agosto, un día antes del incidente.

La familia difundió su ficha de búsqueda en redes sociales, asegurando que el abuelito del video tiene un gran parecido con Hermenegildo. Ahora piden la ayuda de la ciudadanía para localizarlo y confirmar si se trata de él.

#EstaMañana



🚨🐊El Youtuber tampiqueño Moises Jones lobomacj, acaba de compartir en sus redes el rescate a un señor de la tercera edad que andaba nadando en el Canal de la Cortadura, con ayuda de otras personas rescataron al señor segundos antes de que un enorme cocodrilo 🐊 pic.twitter.com/sCrWaUgRFE — ReporterosEnLaZona (@Reporteroszona) August 12, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUPONES PARA ADULTOS: QUÉ SON, CUÁNTO CUESTAN Y POR QUÉ ESTÁN DE MODA