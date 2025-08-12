Chupones para adultos: qué son, cuánto cuestan y por qué están de moda

Una nueva tendencia recorre las redes sociales y está provocando debate entre especialistas y usuarios: el uso de chupones por parte de adultos. Aunque históricamente estos objetos han estado reservados a bebés, ahora están ganando terreno entre personas mayores que aseguran encontrar en ellos alivio emocional y físico.

El fenómeno comenzó a viralizarse en plataformas como Rednote, en China, y se ha expandido a países como Estados Unidos, donde ya hay cientos de videos en TikTok que muestran a jóvenes y adultos usando versiones “bling bling” y extragrandes de los clásicos chupones. Según reportes, estos objetos se venden en línea entre 14 y 70 dólares y algunos comercios aseguran despachar más de 2 mil unidades al mes.

En China, varias personas están usando los chupones de los niños / Redes Sociales|

¿Por qué los adultos están usando chupones?

Quienes han adoptado la moda afirman que el chupón les brinda comodidad psicológica, los ayuda a dormir mejor, dejar de fumar, controlar el estrés o incluso respirar con mayor facilidad. También hay testimonios de personas con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) que aseguran mejorar su concentración gracias al uso de este objeto infantil.

Uno de los argumentos más repetidos es que el chupón ofrece una “sensación de seguridad de la infancia”, especialmente en momentos de presión laboral o ansiedad intensa.

Los adultos los usan para combatir el estrés, según ellos / Especial|

Dentistas y psicólogos advierten...

A pesar del aparente confort que ofrecen, la comunidad médica ha levantado la voz. Dentistas y psicólogos alertan sobre los efectos negativos que puede tener su uso prolongado.

“El potencial daño a la boca de los consumidores es intencionalmente minimizado por los vendedores”, advirtió Tang Caomin, dentista en Chengdu, Sichuan. Además de cambiar la posición de los dientes tras un año de uso constante, también podría limitar la apertura de la mandíbula o causar dolor al masticar. Incluso existe riesgo de ahogamiento si se inhala mientras se duerme.

Los especialistas advierten que es mejor tratar los problemas que usar un chupón / Especial|

Por su parte, Zhang Mo, psicólogo de Chengdu, considera que los usuarios deben replantearse el origen del hábito: “La solución real no es tratarse como un niño, sino enfrentar el desafío directamente y resolverlo.” Este comportamiento, añade, puede explicarse como una regresión subconsciente ante situaciones estresantes: un retorno a costumbres asociadas con seguridad en la infancia.

Mientras la tendencia gana likes y vistas en redes, las advertencias médicas también se multiplican. El chupón para adultos puede parecer un escape inofensivo, pero especialistas recomiendan abordar las causas del estrés y no maquillar los síntomas con objetos simbólicos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DE QUÉ MURIÓ DANIELLE SPENCER, ESTRELLA DE “WHAT’S HAPPENING!!”?