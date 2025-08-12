Así puedes instalar un segundo medidor CFE: precio y requisitos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) abrió la posibilidad de instalar un segundo medidor eléctrico en hogares, comercios y espacios anexos que requieran una medición independiente del consumo. Esta opción ha ganado popularidad en zonas urbanas donde hay viviendas compartidas, departamentos rentados o negocios adjuntos.

Según informó la propia dependencia a través de su cuenta oficial @CFE_Contigo, el trámite es gratuito, aunque sí implica un depósito de garantía reflejado en el primer recibo. La finalidad de este servicio es distribuir de manera más clara el consumo eléctrico y aplicar tarifas adecuadas al tipo de uso.

¿Qué necesitas para pedir un segundo medidor?

Para que proceda la solicitud, se deben cumplir ciertos requisitos técnicos y administrativos. Entre ellos:

No tener adeudos con la CFE.

Que la instalación eléctrica esté completa y bajo norma.

Tener una distancia máxima de 35 metros al poste de distribución (en zonas urbanas) o 50 metros (en zonas rurales). Si se supera esa distancia, se requiere un estudio de factibilidad.

Además, se debe presentar:

Identificación oficial vigente

RFC

Comprobante de domicilio

Datos de contacto

En caso de que la gestión la realice un tercero, se solicita una carta poder (simple o notariada). Para personas morales, es necesario incluir acta constitutiva y documentación legal.

¿Qué tipo de conexión se puede solicitar?

Dependiendo de la carga, se pueden contratar servicios monofásicos, bifásicos, trifásicos o concentrados. En el caso de las conexiones trifásicas, el depósito de garantía se paga al momento de firmar el contrato.

Este trámite está disponible en todas las oficinas de atención al cliente de la CFE, donde también se puede consultar la factibilidad del suministro en caso de instalaciones especiales.

