México alcanza una mínima histórica en homicidios dolosos

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo registra una disminución del 25.3% en homicidios dolosos durante los primeros diez meses de su gobierno, informó este martes el gobierno federal durante la conferencia mañanera. Sin embargo, los delitos de extorsión han aumentado 25.4%, debido en parte al crecimiento de las denuncias tras la implementación de la estrategia federal contra este delito.

Disminución en homicidios dolosos

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, indicó que al comparar septiembre de 2024 a julio de 2025, el promedio diario de homicidios cayó de 86.9 a 64.9 asesinatos por día, lo que representa 22 homicidios menos diarios. Según las cifras de fiscalías estatales, julio de 2025 es el mes con menor incidencia de homicidios dolosos desde 2015.

Estados con mayor incidencia

En julio pasado, siete estados concentraron 50.7% de los homicidios: Chihuahua (9%), Sinaloa (8.4%), Guanajuato (7.7%), Baja California (7.1%), Guerrero (6.7%), Jalisco (6.2%) y Estado de México (5.6%). De enero a julio de este año, las siete entidades con más homicidios representaron 51.5% del total nacional, lideradas por Guanajuato (11.9%), seguido por Chihuahua y Sinaloa (7.2% cada uno), Baja California (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.9%) y Michoacán (5.6%).

Reducción en 23 estados

Figueroa señaló que en 23 estados se ha registrado una disminución en homicidios dolosos desde septiembre de 2024. La mayor caída se dio en Guanajuato, con un 60.7% de reducción, luego de las detenciones de generadores de violencia realizadas por el gabinete de seguridad en marzo de 2025. Otras reducciones significativas incluyen Estado de México (45%), Nuevo León (72.9%), Baja California (35.8%) y Tabasco (48.6%).

Acciones del gobierno en seguridad

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que solo en julio pasado se detuvieron 2,458 personas, se aseguraron 901 armas de fuego, 12 toneladas de drogas, incluyendo 13 kilos y 37,997 pastillas de fentanilo, y se desmantelaron 65 laboratorios clandestinos.

Desde el inicio del gobierno, el 1 de octubre de 2024, se han logrado 29,150 detenciones, 1,262 laboratorios desmantelados, 14,943 armas aseguradas y 216.6 toneladas de drogas decomisadas, incluidas 1,508 kilogramos y 3 millones de pastillas de fentanilo.

