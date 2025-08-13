Evita multas en CDMX y Edomex: cuándo verificar tu auto, cuánto pagar y quién se salva

La verificación vehicular es obligatoria para vehículos de combustión interna en la Ciudad de México y el Estado de México. No cumplir con este trámite implica sanciones económicas.
Costos y calendarios
CDMX:
Costo de verificación: 738 pesos (IVA incluido).
Multa por verificar fuera de plazo: 2,263 pesos.
Calendario segundo semestre 2025 (por engomado y terminación de placa):
Amarillo (5-6): 1 Jul – 31 Ago
Rosa (7-8): 1 Ago – 30 Sep
Rojo (3-4): 1 Sep – 31 Oct
Verde (1-2): 1 Oct – 30 Nov
Azul (9-0): 1 Nov – 31 Dic
Edomex:
Tarifas según tipo de holograma:
Hologramas 1 y 2: 453 pesos
Holograma 0: 566 pesos
Holograma 00: 1,131 pesos
Multa por verificación extemporánea: 3,394 pesos, que se volverá a aplicar a partir del mes de enero de 2026.
Exención temporal para quienes no verificaron en tres periodos consecutivos o nunca lo han hecho. Esta condonación estará vigente solo hasta diciembre de 2025
Exenciones y condiciones especiales
Los siguientes vehículos están exentos en ambas entidades (CDMX y Edomex):
Eléctricos
Híbridos (categorías I y II)
Automóviles antiguos
Vehículos de demostración o traslado
Tractores agrícolas, maquinaria industrial y motocicletas
