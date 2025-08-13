Evita multas en CDMX y Edomex: cuándo verificar tu auto, cuánto pagar y quién se salva

La verificación vehicular es obligatoria en la Ciudad de México y el Estado de México
Calendario, costos y multas para el segundo semestre 2025
La verificación vehicular es obligatoria en la Ciudad de México y el Estado de México
La verificación vehicular es obligatoria para vehículos de combustión interna en la Ciudad de México y el Estado de México. No cumplir con este trámite implica sanciones económicas.

  No cumplir con este trámite conlleva multas | iStock

Costos y calendarios

CDMX:

Costo de verificación: 738 pesos (IVA incluido).

Multa por verificar fuera de plazo: 2,263 pesos.

Calendario segundo semestre 2025 (por engomado y terminación de placa):

  • Amarillo (5-6): 1 Jul – 31 Ago

  • Rosa (7-8): 1 Ago – 30 Sep

  • Rojo (3-4): 1 Sep – 31 Oct

  • Verde (1-2): 1 Oct – 30 Nov

  • Azul (9-0): 1 Nov – 31 Dic

 

Edomex:

Tarifas según tipo de holograma:

  • Hologramas 1 y 2: 453 pesos

  • Holograma 0: 566 pesos

  • Holograma 00: 1,131 pesos

  • Multa por verificación extemporánea: 3,394 pesos, que se volverá a aplicar a partir del mes de enero de 2026.

 

Exención temporal para quienes no verificaron en tres periodos consecutivos o nunca lo han hecho. Esta condonación estará vigente solo hasta diciembre de 2025

 

Todos aquellos que poseen un vehículo deben cumplir con el programa|iStock
Exenciones y condiciones especiales

Los siguientes vehículos están exentos en ambas entidades (CDMX y Edomex):

  • Eléctricos

  • Híbridos (categorías I y II)

  • Automóviles antiguos

  • Vehículos de demostración o traslado

  • Tractores agrícolas, maquinaria industrial y motocicletas

 

En la CDMX, el costo de la verificación es de 738 pesos|iStock
