Revelan video de la caída del elevador en Mitikah

La noche del martes 12 de agosto, un elevador del centro comercial Mitikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México, sufrió un percance que dejó a dos personas lesionadas y generó un repunte en las búsquedas en internet sobre el complejo y sus medidas de seguridad. El incidente reavivó el debate sobre las condiciones de este desarrollo inaugurado en 2022.

Fotografía posterior al accidente | X|

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el elevador presentó una falla que provocó una caída escalonada desde planta baja hasta el sótano siete, deteniéndose bruscamente en tres ocasiones. Esto ocasionó lesiones a un hombre de 47 años y a una mujer de 60, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

La tarjeta informativa de la alcaldía Benito Juárez detalló que ambos presentaban posibles luxaciones en cabeza y fémur izquierdo, así como contusiones y lesiones cervicales. Protección Civil acudió de inmediato para atender a los heridos y evacuar el inmueble como medida preventiva.

El alcalde Luis Mendoza Acevedo aseguró:

“La seguridad de las personas es nuestra prioridad, vamos a revisar plaza Mitikah para que garanticen la seguridad de vecinos y visitantes. No vamos a tolerar fallas que pongan en riesgo a las personas”.

Por instrucciones del edil, la plaza fue desalojada y se inició una inspección exhaustiva en materia de protección civil, para garantizar que los elevadores y demás instalaciones funcionen correctamente antes de reabrir al público.



En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), el reportero Raúl Gutiérrez indicó:

“El elevador de Mitikah no cayó de golpe, pero sí lesionó a dos personas: entre versiones cruzadas, imágenes y silencios”.

Videos de cámaras de seguridad muestran a personas saliendo por su propio pie del elevador, lo que sugiere que no se trató de una caída libre, sino de frenos bruscos por falla mecánica. No obstante, la vestimenta de los ocupantes coincide con la de los lesionados que recibieron atención médica.

El elevador de Mítikah no cayó de golpe, pero sí lesionó a dos personas: entre versiones cruzadas, imágenes y silencios



La tarde del martes 12 de agosto, una alerta se propagó rápidamente por redes sociales: un elevador en el centro comercial Mítikah, en la alcaldía Benito… pic.twitter.com/jL4JhDTR95 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) August 13, 2025



Mitikah, inaugurado en 2022 y considerado uno de los complejos inmobiliarios y comerciales más grandes de Ciudad de México, ya había enfrentado incidentes de seguridad. En noviembre de 2022 se registró una balacera dentro de sus instalaciones, lo que llevó a reforzar la vigilancia y protocolos de seguridad.

Colocan sellos y continúa cerrada la Plaza Mitika por el desplome del elevador|X|



Hasta el momento, la empresa encargada del mantenimiento no ha emitido postura oficial, ni se ha confirmado si los sistemas de seguridad del elevador funcionaron correctamente o si hubo negligencia operativa, según reporta Raúl Gutiérrez. La falta de información ha generado especulación y mantiene el tema en tendencias de búsqueda.

