DJs de México llaman a boicot contra Natanael Cano tras agresión a su DJ

La controversia rodea a Natanael Cano después de un incidente ocurrido durante su presentación en el Baja Beach Fest, en Rosarito, Baja California, donde agredió físicamente a su DJ y destruyó su equipo de trabajo en medio de fallas técnicas de audio.

El altercado ha generado indignación en la comunidad musical y provocó que el Consejo Mexicano de DJs A.C. emitiera un comunicado público. En el texto, calificaron el comportamiento del cantante como “inaceptable” y realizaron un llamado a la acción dirigido a todo el gremio:

“Hacemos un respetuoso llamado a todos los DJs de México para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida (Cano) hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material”.

De acuerdo con los reportes, el conflicto se originó cuando Cano, molesto por problemas en el sonido, pidió repetir una canción. La situación se tornó violenta tras un intercambio verbal, seguido por un golpe al DJ y el lanzamiento de su computadora portátil contra el suelo, dejándola inservible frente a miles de asistentes.

El momento dividió opiniones entre el público presente: algunos reprobaron su conducta con abucheos, mientras otros aplaudieron su reacción. Sin embargo, varios asistentes decidieron abandonar el evento antes de su conclusión.

Hasta el momento, ni el intérprete ni su equipo de representación han emitido un posicionamiento oficial. Los organizadores del festival tampoco han declarado sobre las posibles consecuencias para el artista tras lo ocurrido.

El llamado al boicot continúa vigente, y la exigencia del gremio es clara: no volver a programar la música de Natanael Cano en eventos y espacios públicos hasta que haya una disculpa formal y se repare el daño causado.

