8.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2022 y 2024: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en 2024, 38.5 millones de mexicanos vivían en pobreza multidimensional, 8.3 millones menos que en 2022. Entre 2018 y 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra total de personas que superaron esta condición fue de 13.41 millones. La mejora se atribuye a políticas sociales, incremento del salario mínimo y programas de apoyo directo.

Una reducción histórica

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, la pobreza total bajó de 46.8 millones en 2022 a 38.5 millones en 2024. La pobreza extrema se redujo de 9.1 millones a 7 millones en el mismo periodo.

Este es el primer informe de pobreza elaborado por el Inegi tras la desaparición del Coneval en diciembre de 2024. El instituto garantizó que el estudio mantiene transparencia y rigor técnico para orientar mejor las políticas públicas.

¿Qué es la pobreza multidimensional?

Una persona se considera en pobreza multidimensional cuando sus ingresos no cubren la canasta básica de alimentos, bienes y servicios, y presenta al menos una carencia social, como:

Falta de acceso a educación

Carencia de servicios de salud

Falta de seguridad social

Vivienda inadecuada

Servicios básicos insuficientes

Acceso limitado a alimentación nutritiva

La pobreza extrema se presenta cuando existen tres o más carencias y el ingreso no alcanza ni para alimentos básicos.

Datos clave de 2024

Pobreza multidimensional: 29.6 % de la población

Pobreza extrema: 5.3 %

Carencia de seguridad social: 48.2 %

Carencia de acceso a salud: 34.2 % (44.5 millones)

Rezago educativo: 18.6 %

Vivienda inadecuada: 7.9 %

Servicios básicos insuficientes: 14.1 %

Alimentación nutritiva limitada: 14.4 %

En total, 46 millones de personas tuvieron ingresos por debajo de la línea de pobreza, y 12.1 millones no podían costear ni la canasta básica alimentaria.

Estados con mayor pobreza en 2024

Chiapas: 66.0 % Guerrero: 58.1 % Oaxaca: 51.6 % Veracruz: 44.5 % Puebla: 43.4 %

Menores niveles de pobreza:

Baja California: 9.9 %

Baja California Sur: 10.2 %

Nuevo León: 10.6 %

La reducción de la pobreza en México entre 2022 y 2024 marca uno de los avances más importantes en la última década. Sin embargo, las carencias en seguridad social y salud siguen afectando a millones, por lo que especialistas advierten que el reto será mantener y ampliar las políticas públicas que sostienen esta tendencia.

