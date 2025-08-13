Nodal confiesa que terminó seis veces con Cazzu y asegura que ella “le rompió el corazón”

Christian Nodal volvió a acaparar titulares tras ofrecer una entrevista a Adela Micha, en la que habló abiertamente sobre el trasfondo de su separación con Cazzu. El intérprete de regional mexicano sorprendió al confesar que su historia de amor con la rapera argentina atravesó seis rupturas antes de llegar al final definitivo.

El cantante describió su relación como un ciclo intermitente: “En total terminamos seis veces. Regresábamos y volvíamos a terminar, hasta que ya fue la última”.

Sin embargo, la declaración más contundente llegó cuando recordó las palabras que, según él, Cazzu le dijo en el momento del quiebre final: “Búscate alguien más, nomás que yo no me entere”. Nodal añadió: “Ella fue la que me rompió el corazón primero”, dejando claro que, desde su punto de vista, el distanciamiento inicial vino de la cantante argentina.

Durante la conversación, Nodal también respondió a las críticas y etiquetas que recibe en redes sociales, donde algunos lo han señalado como “mujeriego”: “Me dicen mujeriego, pero no me conocen".

Estas declaraciones llegan más de un año después del nacimiento de su hija, Inti, en septiembre de 2023, y poco más de un año de que ambos anunciaran oficialmente su separación en mayo de 2024, cuando emitieron un mensaje conjunto en el que destacaban el respeto mutuo y su compromiso como padres.

Ahora, con sus palabras directas, el cantante ofrece una nueva perspectiva sobre la historia que compartió con Cazzu.

