¿Qué hizo Katy Perry para ser multada en Ibiza con más de 130 mil pesos?

La estrella pop Katy Perry recibió una multa de más de 6 mil euros (aproximadamente 130 mil pesos mexicanos) luego de grabar su videoclip Lifetimes en el sistema dunar de S’Espalmador, ubicado en el Parque Natural de Ses Salines, en Ibiza. Se trata de un espacio protegido por su alto valor ecológico, donde cualquier actividad de filmación requiere un permiso oficial.
¿Cuál fue la infracción?
Según la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares, la productora WeOwnTheCity no tramitó la autorización necesaria antes de la filmación en julio de 2024. Aunque el equipo de Perry alegó que existía una “aprobación verbal” de una productora local, las autoridades confirmaron que no había documento que respaldara el permiso.
Sin daños, pero con sanción
Pese a que no se encontraron daños ambientales irreversibles, el hecho fue clasificado como infracción grave y la sanción económica fue suficiente para cerrar el caso, sin otras penalizaciones.
