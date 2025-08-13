¿Qué hizo Katy Perry para ser multada en Ibiza con más de 130 mil pesos?

La estrella pop Katy Perry recibió una multa de más de 6 mil euros (aproximadamente 130 mil pesos mexicanos) luego de grabar su videoclip Lifetimes en el sistema dunar de S’Espalmador, ubicado en el Parque Natural de Ses Salines, en Ibiza. Se trata de un espacio protegido por su alto valor ecológico, donde cualquier actividad de filmación requiere un permiso oficial.

Katy Perry estrenó Lifetimes en septiembre de 2024 como el segundo sencillo oficial de su esperado álbum Ethereal|IG: @katyperry|

¿Cuál fue la infracción?

Según la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares, la productora WeOwnTheCity no tramitó la autorización necesaria antes de la filmación en julio de 2024. Aunque el equipo de Perry alegó que existía una “aprobación verbal” de una productora local, las autoridades confirmaron que no había documento que respaldara el permiso.

El video fue grabado en el sistema dunar de S’Espalmador, ubicado en el Parque Natural de Ses Salines, en Ibiza|iStock|

Sin daños, pero con sanción

Pese a que no se encontraron daños ambientales irreversibles, el hecho fue clasificado como infracción grave y la sanción económica fue suficiente para cerrar el caso, sin otras penalizaciones.

Las autoridades descartaron imponer penalizaciones adicionales porque no se detectaron daños ambientales permanentes en la zona|IG: @katyperry|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Metro CDMX investiga caso de discriminación tras negar acceso a mujer trans en vagón exclusivo