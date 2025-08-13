VIDEO: Socavón atrapa pipa con 10 mil litros de agua en CDMX

Una pipa que transportaba 10 mil litros de agua cayó la tarde de este miércoles en un socavón que se abrió sobre los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, muy cerca del Metro Agrícola Oriental.

La parte trasera de la unidad quedó atrapada dentro del hoyo, lo que provocó intenso tráfico vial rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aunque por fortuna, el vehículo no se hundió por completo.

El incidente ocurrió en una de las vías más transitadas del oriente capitalino. De acuerdo con los primeros reportes, el hueco de casi cinco metros de largo y dos de ancho no dejó personas lesionadas, aunque sí colapsó la circulación en plena hora pico.

Con la grúa se busca retirar del socavón a la pesada unidad / Redes Sociales|

¿Qué provocó el socavón?

Hasta ahora, se manejan dos posibles causas. Una es el reblandecimiento del suelo provocado por las intensas lluvias que han azotado al Valle de México en los últimos días. Otra versión apunta a una fuga de agua subterránea que habría debilitado la carpeta asfáltica hasta provocar el colapso.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron de inmediato para resguardar la zona y agilizar el tránsito en dirección al aeropuerto. La zona fue acordonada mientras se esperan maniobras especiales con grúa pesada para retirar la pipa.

No hubo personas heridas u otros vehículos afectados / Especial|

Las autoridades recomendaron evitar la zona y tomar rutas alternas como la Avenida Pantitlán o el Eje 1 Oriente.

🚨¡Se abre mega socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza!



Una pipa de agua quedó atrapada en un socavón que se abrió en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación San Juan del @MetroCDMX, con dirección al Aeropuerto. pic.twitter.com/0bgYPJX27M — Político MX (@politicomx) August 13, 2025

#PrecauciónVial Se abre socavón en la avenida Zaragoza a la altura de la cabeza de Juárez una pipa cayó en el Boquete ya se encuentran elementos de @SSC_CDMX en la Zona pic.twitter.com/xHFgu9zVyB — péndulo_revista (@revista_pendulo) August 13, 2025

