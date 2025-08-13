Zoé sorprende a sus fans: así puedes escuchar antes su nueva canción “Campo de fuerza” en CDMX

El regreso de Zoé sigue generando euforia entre sus seguidores. Tras su exitoso retorno a los escenarios y una gira que agotó cinco fechas en el Estadio GNP de la Ciudad de México, la agrupación liderada por León Larregui rompe el silencio musical con “Campo de fuerza”, su nueva canción que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del jueves 14 de agosto.

Pero los fans más impacientes podrán disfrutarla un día antes gracias a una experiencia única que la banda ha preparado en la CDMX.

¿Dónde escuchar “Campo de fuerza” antes del lanzamiento oficial?

Zoé instalará cabinas de escucha especialmente diseñadas para ofrecer un momento íntimo y exclusivo con su nueva música. Estas cabinas estarán habilitadas únicamente el miércoles 13 de agosto, en un horario de 12:00 a 18:00 horas, en las siguientes ubicaciones:

Facultad de Química en Ciudad Universitaria (Circuito Escolar S/N, C.U., Coyoacán)

Parque Tepeyac (Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero)

Glorieta de los Insurgentes (Avenida Insurgentes Sur, Roma, Cuauhtémoc)

Los asistentes podrán sumergirse en una atmósfera especial creada para acompañar el lanzamiento, con material visual y sonoro que hará del momento algo inolvidable.

El regreso más esperado del rock mexicano

La banda no solo volvió a conquistar festivales como el Vive Latino, sino que también ha reafirmado su estatus como referente del rock nacional. Los múltiples sold outs y la expectativa por nueva música han convertido el 2025 en un año clave para Zoé.

Aunque la agrupación no ha confirmado si “Campo de fuerza” será parte de un nuevo álbum, todo apunta a que esta canción podría ser la antesala de un proyecto más grande.

La cita

Si eres fan de Zoé, marca la fecha: 13 de agosto para vivir la experiencia en las cabinas y 14 de agosto para poner en loop “Campo de fuerza” en tu plataforma de streaming favorita.

